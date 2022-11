﻿Das hat sich der neue Jugendbeirat in Lütjenburg vorgenommen

Die Jugendlichen in und um Lütjenburg (Kreis Plön) haben wieder eine Vertretung. Wegen Corona gab es keine Wahlen. Die Mitglieder des neuen sechsköpfigen Jugendbeirates sind zwischen 14 und 18 Jahre alt. Ein Thema steht für sie schon an.

Lütjenburg. Der neue Jugendbeirat Lütjenburg steht. Sechs Jugendliche erklärten sich bereit zu kandidieren und wurden gewählt. Sie vertreten die Interessen von 1200 Jugendlichen zwischen 14 und 23 Jahren aus der Region Lütjenburg.

Hannes Klatt, Jahrgang 2008, ist der Jüngste im neuen Vorstand. „Ich möchte mich gerne politisch engagieren. Ich möchte für dafür einsetzen, dass Lütjenburg digitaler wird“, sagt der Behrensdorfer.

„Stimme der Jugendlichen wird oft ignoriert“

Gazal Al-Zubaidi, Jahrgang 2006, sagt: „Ich möchte in den Jugendbeirat, weil die Stimme der Jugendlichen oft ignoriert oder nicht gezählt wird. Das möchte ich ändern.“

Auch Zühre Korkmaz, Jahrgang 2007, ist energisch. „Ich finde, dass sich viele Dinge hier ändern müssen, damit wir Jugendlichen auch etwas davon haben.“

Das könnte ein Thema für den Jugendbeirat werden

Weitere Mitglieder des Beirates sind Bendix Zorndt (Jahrgang 2004), Jan Wilk (2005) und Lucas Schlüter (2007). Sie waren zum Zeitpunkt der Wahl auf Klassenreise.

Konkrete Projekte hat der Jugendbeirat noch nicht im Sinn. Ideen will man in der ersten Sitzung sammeln, in der auch der oder die Vorsitzende bestimmt wird. Ein Thema für den Beirat wird sicherlich die Sanierung und die Erweiterung der Skateranlage hinter dem Jugendtreff.

„Die musste keiner motivieren“

Bürgermeister Dirk Sohn freut sich über die Neuwahl. In der Coronazeit gab es keinen Jugendbeirat mehr. Zusammen mit dem Seniorenbeirat hätten alle Altersschichten die Möglichkeit, sich am Stadtleben zu beteiligen und sich einzubringen. Der Jugendbeirat sei das Sprachrohr für Wünsche, Nöte und Sorgen.

Das sind die Rechte des Jugendbeirates

Es gab keine Probleme, Kandidatinnen und Kandidaten für das Gremium zu finden. Sohn: „Die haben sich freiwillig gemeldet. Die musste keiner dafür motivieren.“

Welche Rechte hat der Jugendbeirat? Er ist über alle wichtigen Dinge, die Jugendliche betreffen, von der Stadt zu unterrichten. Er kann an den Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen, mitreden und Anträge stellen. Sein Budget beträgt 500 Euro pro Jahr plus Sonderanträge.

Viele Mitglieder des Beirates zählen zu den Stammgästen des Jugendtreffs, der sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt hat unter der neuen Leiterin Daniela Sohr. Viele Jugendliche zieht es in die Einrichtung an der Kieler Straße, die technisch und räumlich sehr gut ausgestattet ist. Lütjenburg führt die Einrichtung seit 2018 wieder in städtischer Regie.