﻿Das kann Hohwacht von seiner Partnergemeinde Ahrenshoop lernen

Hohwacht. Seit über 30 Jahren sind die Ostseeorte Hohwacht und Ahrenshoop in enger Partnerschaft verbunden. Eine Gruppe von 50 Ahrenshoopern reiste nun zu einem Besuch an. Im Jahr 2020 musste die Fahrt zum 30-jährigen Bestehen der Freundschaft kurzfristig abgesagt werden. Einen Tag nach dem geplanten Abreisetermin trat der Lockdown wegen Corona in Kraft. Wie entstand die Partnerschaft? Was schätzen die Bürgermeister Karsten Kruse (Hohwacht) und Benjamin Heinke (Ahrenshoop) an den Orten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frage: Herr Kruse, wann waren Sie das letzte Mal in Ahrenshoop?

Karsten Kruse: (stöhnt). Das ist eine gute Frage. Zuletzt war ich beim Geburtstag des früheren Bürgermeisters Hans Götze. Das muss zu seinem 70. Geburtstag gewesen sein. Kurz vor Corona also.

Was gefällt Ihnen an Ahrenshoop?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kruse: Als Allererstes die Menschen. Das sind wirklich ganz nette Leute dort. Ahrenshoop liegt auch wunderschön an der Ostseeküste. Landschaftlich ist es sehr schön. Das hat sehr viel Ähnlichkeit mit uns in Hohwacht. Die Gemeinden passen richtig gut zusammen.

Wie ist die Freundschaft zwischen Ihren Gemeinden zustande gekommen?

Kruse: Die Sage besagt, dass nach der Wende der Bürgermeister von Ahrenshoop und andere sich auf den Weg gemacht haben. Sie fuhren die Ostseeküste ab und suchten eine passende Kommune. In Hohwacht sind sie fündig geworden. Sie sind einfach die Küste angefahren.

Benjamin Heinke: Die roten Socken, die Parteifunktionäre, waren damals unterwegs. Zu der damaligen Zeit war alles noch mit der SED verbunden.

Herr Heinke, gibt es große Projekte in Ahrenshoop mit dem Tourismus?

Heinke: Ja. Ahrenshoop baut gerade ein neues Ortszentrum für den Tourismus. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren gesehen, dass wir touristisch immer mehr gefordert werden. Wir wollen die touristische Zukunft so gestalten, dass wir Bibliothek, Tourist-Info und Veranstaltungssaal zusammenführen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Hohwacht gibt es immer wieder Diskussionen um Neubauten mit Ferienwohnungen und Apartments. Gibt es so etwas auch in Ahrenshoop?

Heinke: Die Diskussion zum „Over-Tourism“ gibt es überall. Wir sind beides sehr gefragte Urlauberorte. Da sind beide Gemeinden gefragt, dem entgegenzuwirken. Man muss immer schauen, wie bekommt man das richtige Maß zwischen den Belangen der Einwohner und dem Tourismus hin. Wir in Ahrenshoop wollen nicht „ver-sylten“.

Was kann Hohwacht von Ahrenshoop lernen?

Kruse: Wenn man sich das Ortsbild von Ahrenhoop anschaut, besonders den alten Ortskern, sieht das sehr schick aus. Die Gemeinde gibt sich viel Mühe, die alten Gebäude zu erhalten. Wir in Hohwacht werden es aber nie hinbekommen, so hübsch auszusehen wie Ahrenshoop. Das ist einfach nicht machbar. Ahrenshoop kann dafür als Vorbild genommen werden.

Und was kann Ahrenshoop von Hohwacht lernen?

Heinke: Wir können lernen, wie Tourismus geht, wie macht man die richtigen Schritte in der Entwicklung. Man darf nicht vergessen, Ahrenshoop ist auch zu DDR-Zeiten einen ganz anderen Weg gegangen. Da ist Hohwacht schon weiterentwickelt. Die Frage, die wir uns stellen: Wie kann man Altes bewahren? Wie kann man Tourismus entwickeln, sodass er auch nachhaltig und zukunftsfähig ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die wichtigsten Fakten über Ahrenshoop Ahrenshoop mit seinen rund 650 Einwohnern liegt an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern. Gleichzeitig hat es ein Ufer am Bodden, hat also Wasser von zwei Seiten. Ende des 19. Jahrhunderts entstand eine Künstlerkolonie. Der Tourismus bestimmt den Ort, der über rund 3200 Gästebetten verfügt. Das Ostseebad zählt pro Jahr rund 400 000 Übernachtungen. 20 Prozent der Gäste kommen aus Berlin. Weiter folgen Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Die CDU stellt vier der acht Mitglieder im Gemeinderat und den Bürgermeister Benjamin Heinke.

Wie würden Sie den Stand der Partnerschaft zwischen Hohwacht und Ahrenshoop beschreiben?

Heinke: Wir haben über 30 Jahre hinweg eine innige Freundschaft auf menschlicher Basis. Die Menschen, die in beiden Orten Verantwortung tragen, verstehen sich und sind kompatibel. Wir haben viele Gemeinsamkeiten.

Hans-Jürgen Schekahn