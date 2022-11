﻿Quartett „Home for Christmas“ gibt Weihnachtskonzert in Lütjenburg

„Home for Christmas“ – hinter diesem Bandprojekt verbergen sich klangvolle Namen der hiesigen Musikszene. Am Sonntag, 4. Dezember, machen die Musiker Station in Lütjenburg.

Seit 2014 präsentiert das Quartett „Home for Christmas“ seine gleichnamige Konzertreihe in der Weihnachtszeit.

Lütjenburg. Das Band-Projekt „Home for Christmas“ zählt zu einem festen Bestandteil der vorweihnachtlichen Konzerte in Schleswig-Holstein. Die Blues-Musiker Georg Schroeter und Marc Breitfelder, die Soulsängerin MayaMo und der Keyborder Markus Schröder kommen am Sonntag, 4. Dezember, auch nach Lütjenburg.

Ihr Konzert in der St. Michaelis-Kirche beginnt um 17 Uhr. Die vier Musiker begeistern mit wechselnden Gastmusikern das Publikum auf einer Reise durch die Weihnachtswelt. Dazu gehören englische Carols, Gospels, amerikanische Christmas-Songs, deutsche Lieder und eigene Kompositionen.

So viel kostet der Eintritt in Lütjenburg

Stimmungsvolle Orchesterklänge in harmonischen Arrangements untermalen die Lieder. Der Kartenpreis beträgt für Erwachsene 28 Euro, ermäßigt 16 Euro. Begleitpersonen und von Rollstuhlfahrern haben freien Eintritt. Karten sind an der Abendkasse ab 16 Uhr und im Famila-Markt erhältlich.

Das Weihnachtskonzert „Home for Christmas“ hat zum zweiten Mal auch Benefizcharakter. Ein Teil des Erlöses aus dem Karten- und CD-Verkauf geht zu gleichen Teilen an den Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein und an den Hospizverein in Lütjenburg. Der Betrag wird von den Sparkassen noch einmal verdoppelt.