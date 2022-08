Zwei Investoren möchten an der Strandstraße in Hohwacht Ferienapartments bauen. Unter anderem soll dafür das alte Strandhotel weichen. Das Gesicht der alten Fischersiedlung würde sich verändern. Das passt nicht jedem. In zehn Fragen und Antworten erklären wir, worum es geht.

