﻿DHL-Filiale geschlossen: In Heikendorf geht die Post nicht mehr ab

Heikendorf. Nur mal schnell ein DHL-Paket wegzubringen, ist in der Heikendorfer Ortsmitte für viele Verbraucher zu einer Herausforderung geworden. Seit Jahresanfang öffnet die Postfiliale im zentral gelegenen Rewe-Supermarkt nur eingeschränkt, aktuell sind Postbankgeschäfte, Paketversand oder andere Serviceleistungen gar nicht möglich. Kunden werden an die entferntere Filiale im Tobringer verwiesen. DHL und Rewe äußern sich bislang nicht dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nadine Kohn aus der gleichnamigen Parfümerie in der Schmiedeplatz-Passage, in der sich auch der Rewe-Markt mit Postfiliale befindet, ist verärgert. Schon mehrfach stand sie in den vergangenen Monaten mit Dienstpost, Retourenpaketen oder Warenversand für Kunden vor einem verschlossenen Schalter im Rewe-Markt. Oft auch dann, wenn eigentlich laut Hinweiszettel an der Glasscheibe geöffnet sein sollte.

Freitags sei grundsätzlich nur kurz geöffnet gewesen, sonnabends gar nicht, berichtet Nadine Kohn. „Wer nach Feierabend zum Wochenende eine Sendung abholen wollte, der konnte das frühestens montags ab 11 Uhr erledigen“, sagt sie. Jetzt ist seit Anfang der Woche überwiegend geschlossen, nur stundenweise können Pakete abgeholt werden. Alle anderen Dienstleistungen sind „aus technischen Gründen“, wie es auf Zetteln am Schalter geschrieben steht, nicht möglich.

Andreas Krüger vom HGV: „Jede Dienstleistung, die eingeschränkt wird, führt dazu, dass Kunden abwandern“

„Die Post ist ein Anziehungspunkt für viele Verbraucher in der Ortsmitte. Für uns Geschäftsleute ist es negativ, wenn die Filiale nicht vernünftig besetzt wird“, erklärt Nadine Kohn. Andreas Krüger, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins in Heikendorf und Inhaber von Krügers Ecklädchen mit Nordbrief- und dpd-Servicestation, bestätigt: „Jede Dienstleistung, die in der Ortsmitte eingeschränkt wird, führt dazu, dass Kunden aus dem Ort abwandern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer wieder stehen in diesen Tagen Menschen mit großen Paketen oder Briefen ohne Briefmarke kopfschüttelnd vor der geschlossenen Filiale, deren Glasscheibe mit zahlreichen Hinweiszetteln zugepflastert ist. „Keine Postgeschäfte möglich“ steht dort. Und: „Aus technischen Gründen zurzeit nur Ausgabe von Paketen möglich.“ Letzteres beschränkt sich auf maximal drei Stunden pro Tag. „Ich finde, das ist ein Unding für einen so großen Ort wie Heikendorf“, sagt eine Frau, die Bargeld abheben wollte.

Ärger über die geschlossene Postfiliale im Heikendorfer Rewe-Markt ist bei Verbrauchern groß

„Dieser schlechte Service ist wirklich befremdlich, wenn man bedenkt, dass die Post mal eine Monopolstellung hatte“, ärgert sich eine andere Frau. Ihrer Ansicht nach habe DHL einen Dienstleistungsauftrag, dem das Unternehmen schon lange nicht mehr hinreichend nachkomme. „Was wären das für Zustände, wenn alle systemrelevanten Geschäfte öffnen und schließen würden, wie es ihnen passt?“

Eine Mitarbeiterin einer ortsansässigen Rechtsanwaltskanzlei findet es „ärgerlich“, dass sie für die Kanzlei in der Ortsmitte keine Sendungen mehr fußläufig abgeben kann. Doch man finde Alternativen mit dem Auto. Sie sagt: „Für ältere Menschen ist das nicht immer möglich. Daher halte ich eine Postfiliale in der Ortsmitte unbedingt für sinnvoll.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine offizielle Anfrage der Kieler Nachrichten bei den Pressestellen der Deutschen Post DHL Group und bei der Rewe Group, die als externer Dienstleister die Filiale am Schmiedeplatz betreibt, blieben bislang unbeantwortet. Wie es mit der Öffnung der Postfiliale im Heikendorfer Rewe-Markt kommende Woche weitergeht, ist unklar.

KN