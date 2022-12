Diagnose Blutkrebs: Mario Grams aus Kiel sucht einen Stammzellspender

Es ist wahrscheinlich mit einer der schlimmsten Diagnosen. Mario Grams aus Kiel ist an Blutkrebs erkrankt. Er braucht nun einen Stammzellspender, ansonsten wird er sehr wahrscheinlich sterben müssen. Seine Freunde und Bekannten haben nun alles in Bewegung gesetzt, um ihm zu helfen. Das können Sie tun.

Kiel. Es ist etwas Böses, hatte der Arzt zu Mario Grams gesagt, als er seine Blutwerte gesehen hat. Ein paar Tage später kam die Diagnose: Blutkrebs. Die einzige Hoffnung, die er nun noch hat, ist ein passender Stammzellspender. Nur das kann ihm das Leben retten.

Für Mario Grams war es ein Schock. Eigentlich war der 55-Jährige gerade erst wieder auf den Beinen. 18 Monate hatte er wegen eines Bandscheibenvorfalls nicht arbeiten können. Sein Leben hatte sich gerade wieder normalisiert, dann bekam er eine Bronchitis. Als die nach zwei Wochen immer noch nicht auskuriert war, schickte ihn seine Ärztin zu einem Lungenspezialisten. Der macht unter anderem ein großes Blutbild. Drei Stunden später bekam Mario Grams Bescheid, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das war Anfang November.

Mario Grams: „Mir geht es beschissen“

Gleich am nächsten Tag sollte Mario Grams ins Krankenhaus, vier bis acht Wochen dort bleiben. Doch das war alles viel zu schnell für ihn. „Was geht hier eigentlich ab“, fragte er sich. So richtig begreifen konnte er es nicht. „Ich habe das bis heute noch nicht begriffen“, sagt er im Gespräch mit den Kieler Nachrichten. Er brauchte einen Tag zum Durchatmen, bevor er ins Krankenhaus ging.

Als Mario Grams seine Geschichte erzählt, sitzt er bei sich zu Hause im Wohnzimmer. An der Wand hängen Fotos von den vielen Urlauben auf Mallorca mit seinen Freunden. Ballermann, das ist sein Ding. Jedes Jahr war er mit einer Clique von sieben Leuten dort. Mario Grams hat das Leben genossen. Der 55-Jährige ist in Schönkirchen aufgewachsen, wohnt jetzt in Kiel-Dietrichsdorf. Seit fast 30 Jahren arbeitet er bei Chefs Culinar als Kommissionierer im Lager.

Er ist ein stämmiger Mann, den eigentlich so schnell nichts umhaut. Er wirkt gefasst, wenn er redet. Lacht immer wieder. Doch eigentlich geht es ihm „beschissen“, wie er sagt. Er hat Angst. Angst vor der Zukunft, Angst, den Kampf gegen den Krebs zu verlieren. Dass das passieren kann, wurde ihm vor kurzem erst so richtig deutlich. Ein guter Kollege starb an Krebs. „Er hat lange gekämpft.“

DKMS startet Online-Aktion für Kieler

Mario Grams hofft, dass er rechtzeitig einen Spender findet. Die erste Chemotherapie hat er bereits hinter sich. Er war im Uniklinikum in Kiel auf der Onkologiestation im Haus E. Vier Wochen lang war er dort, isoliert in einem Zimmer, ohne nach draußen gehen oder ein Fenster öffnen zu dürfen. Sein Aufenthalt dort aber war gut, sagt er. „Eine wirklich tolle Station.“ Die Ärzte und Pfleger hätten sich wirklich gut um ihn gekümmert.

Nichtsdestotrotz geht es ihm immer schlechter. Er merkt den Krebs. Seine Kondition und sein Kreislauf schwächeln. Ihm bleibt schnell die Luft weg.

So können Sie Mario Grams helfen Für Mario Grams hat die DKMS einen eigenen Registrierungslink eingerichtet. Helfen kann jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren. Die Registrierung als potenzieller Spender ist einfach. Auf der Internetseite der DKMS kann man sich ein kostenloses Registrierungsset nach Hause bestellen. Darin enthalten sind drei Wattestäbchen, mit denen ein Wangenabstrich gemacht werden muss. Das Set wird dann per Post zurück an die DKMS geschickt. Im Labor wird geprüft, ob die Gewebemerkmale zu denen einer Patientin oder eines Patienten passen. Kommt man als Spender in Frage, meldet sich die DKMS. Man ist dann aber nicht dazu verpflichtet, auch wirklich zu spenden. Für die Spende gibt es zwei Entnahmearten. In 90 Prozent der Fälle wird die sogenannte periphere Stammzellenentnahme angewandt. Dabei werden die Stammzellen über ein spezielles Verfahren aus dem Blut gewonnen. Die andere Variante, die nur in zehn Prozent der Fälle in Frage kommt, ist die Knochenmarkentnahme. Unter Vollnarkose wird ungefähr ein Liter Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkamm entnommen. Das Knochenmark regeneriert sich danach innerhalb weniger Wochen.

Seine Freunde und Familie haben alles in Bewegung gesetzt, um ihm zu helfen. Mario Grams ist ihnen da sehr dankbar. Mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zusammen haben sie eine Online-Aktion gestartet, bei der Menschen sich für eine Stammzellspende registrieren lassen können. Sie wollen Flyer in Dönerläden oder beim Bäcker verteilen. Die Kinder der Freunde wollen auf dem Weihnachtsmarkt auf Mario Grams' Schicksal aufmerksam machen. Eine Mannschaft des Fußballclubs in Heikendorf hat sich bereits typisieren lassen. Einer der Spieler wurde später direkt angerufen und konnte zwar nicht Mario Grams helfen, dafür aber jemand anderem, der an Blutkrebs erkrankt ist.

Und genau darum ging es Mario Grams, als er und seine Freunde sich bei den Kieler Nachrichten meldeten. Er möchte die Menschen für das Thema sensibilisieren. Möglichst viele Menschen sollten sich für eine Stammzellspende registrieren, sagt er. „Wenn nicht mir geholfen werden kann, dann aber vielleicht jemand anderem“, sagt er und fügt hinzu. „Ich habe mich früher auch nie damit beschäftigt“, sagt er. „Aber wenn es dann plötzlich einen selbst betrifft ...“

In Deutschland sind 9,9 Millionen Menschen als potenzielle Spender registriert. In Schleswig-Holstein haben sich bisher 310 000 registrieren lassen. Davon haben rund 2500 Menschen bereits gespendet und konnten so einer betroffenen Person helfen, erklärt Christian Werheid von der DKMS. Er betreut die Online-Aktion um Mario Grams. Ob das viele Spender sind? „Es kann gar nicht genug Spender geben“, antwortet er. Noch immer finde jeder zehnte Blutkrebspatient in Deutschland keinen passenden Stammzellspender.