Die Arbeit des Freiwilligenzentrums im Kreis Plön soll fortgeführt werden, auch wenn die bisherige Projektförderung jetzt ausläuft. Künftig stehen ein digitales Netzwerk und gezieltes Coaching für Vereine im Fokus.

Das Restaurant Seaside in Hohwacht (Kreis Plön) setzt ein Zeichen in der Energiekrise. Jeweils donnerstags bleibt der Gasherd aus. Fritteuse und Backofen übernehmen den Job. Pächter Gerold Rothe will so zeigen, dass man Gas sparen kann. Das sind die Folgen für die Speisekarte und den Umsatz.