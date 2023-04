﻿Busfahrer der VKP streiken am Mittwoch im Kreis Plön

Die Busse der Verkehrsbetriebe im Kreis Plön bleiben am Mittwoch in ihren Depots. Die Gewerkschaft Verdi hat die Fahrer zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Das müssen die Fahrgäste dazu wissen.

Kreis Plön. Die Busfahrer der Verkehrsbetriebe im Kreis Plön (VKP) gehen am Mittwoch 26. April, in einen ganztägigen Warnsteik. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Besonders betroffen sind die Familien in den Dörfern, deren Kinder mit dem Bus zur Schule fahren.