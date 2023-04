﻿Busstreik im Kreis Plön am Mittwoch: Das müssen Pendler und Schüler wissen

Kreis Plön. Die Busfahrer der Verkehrsbetriebe im Kreis Plön (VKP) legen am Mittwoch, 26. April, einen ganztägigen Warnsteik ein. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Besonders betroffen sind die Familien in den Dörfern, deren Kinder mit dem Bus zur Schule fahren.

Laut Gewerkschaft Verdi sind alle Buslinien von dem Streik betroffen. Einige davon fahren auch in die Landeshauptstadt Kiel. Bei den Verkehrsbetrieben Kreis Plön werden die Betriebshöfe in Bornhöved, Preetz, Schönberg, Lütjenburg und Plön mit Beginn der ersten Schicht ganztägig bestreikt.

Ausgenommen vom Streik der Busfahrer im Kreis Plön sind die Alfa-Fahrten mit den Taxis, die auf den Buslinien verkehren und andere Auftragnehmer der VKP. In der Vergangenheit blieben so gut wie alle 170 Busfahrer der VKP nach Streikaufrufen der Arbeit fern.

Das sagt die Schulrätin in Plön zum Streik der Busfahrer

Schulrätin Astrid Fock blieb kurz nach Ankündigung des Busstreiks gelassen. „Wir haben einen Tag Vorbereitungszeit.“ Wenn es den Eltern möglich sei, brächten sie auch ihre Kinder in die Schule. So ist ihre Erfahrung. Morgens sei es in der Regel kein Problem, eher mittags, wenn die Kinder abgeholt werden müssten.

Die Lehrer konnten den betroffenen Schülerinnen und Schüler die Aufgaben am Dienstag mit nach Hause geben. Sollten Eltern es beim Bus-Streik nicht schaffen, die Kinder irgendwie zur Schule zu bringen, ist es nicht schlimm. Fock: „Das gilt nicht als Fehltag.“

Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, den Unterricht abzuhalten. „Die Lehrer können auch Videokonferenzen anbieten. Unsere Corona-Erfahrungen nützen uns dabei.“

Geschäftsführer der VKP zum Warnstreik: „Völlig überzogen“

Der Geschäftsführer der VKP, Friedrich Scheffer, war überrascht, dass es gleich zu einem flächendeckenden Warnstreik an allen Dienststellen in Schönberg, Lütjenburg, Preetz, Plön und Bornhöved kommt. Scheffer: „Das ist völlig überzogen zu diesem Zeitpunkt. Ich halte das nicht für notwendig.“

Bei den Tarifverhandlungen im vergangenen Jahr kam es zu zwei Warnstreiks in Plön und Schönberg. Damals erhöhten sich die Gehälter um 4,5 Prozent. Die Gewerkschaft Verdi fordert jetzt einen monatlichen Zuschlag von 550 Euro auf die Gehälter.

Hintergrund des Busstreiks im Kreis Plön sind die laufenden Verhandlungen um den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV), der für rund 5000 Beschäftigte in 40 Betrieben bundesweit gilt. Für sie fordert Verdi eine Lohnerhöhung um 550 Euro. Nach Angaben von Scheffer lehnt sich das Angebot der Arbeitgeber an den Tarif für den Öffentlichen Dienst an. Demnach sei man bereit gewesen, den Lohn um rund zehn Prozent zu erhöhen, mindestens um 300 Euro. Das Einstiegsgehalt für einen Busfahrer bei der VKP liegt bei rund 3000 Euro. Die Verhandlungen werden am Freitag in Fulda fortgesetzt.