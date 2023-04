Die Saison der Schnäppchenjäger startet in Plön, Stolpe und Kleinmeinsdorf

Plön/Bösdorf/Stolpe. Mitte Mai starten zahlreiche Orte in die Flohmarktsaison. In Plön, Kleinmeinsdorf (Gemeinde Bösdorf) und in Stolpe wird es Gelegenheiten geben, auf Schnäppchenjagd zu gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schöne und nützliche Dinge werden am Sonnabend, 13. Mai, beim ersten Open-Air-Flohmarkt der Saison auf dem Marktplatz an der Nikolaikirche angeboten. Wer Platz schaffen möchte in den Schränken, hat hier die Möglichkeit, seine Waren anzupreisen. Verkauft wird zwischen 8 und 15 Uhr. Rund 150 bis 200 private Anbieter werden erwartet.

Flohmarkt: In Plön wird eine Müllkaution erhoben

Der Aufbau beginnt um 6 Uhr (vorher soll die Nachtruhe der Anwohner nicht gestört werden), das Team der Tourist Info ist vor Ort, um die Standvergabe auf dem Marktplatz zu koordinieren. Stände vor Gebäuden rund um den Marktplatz sind nur nach Rücksprache mit dem Team der Tourist Info möglich. Der laufende Meter kostet 5 Euro. Die Tourist Info Großer Plöner See erhebt zusätzlich eine Müllkaution in Höhe von 10 Euro, die den Ausstellern bei sauberem Verlassen des Platzes wieder erstattet wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Gemeinde Bösdorf startet am Sonntag, 14. Mai, einen Garagen-Flohmarkt im Ortsteil Kleinmeinsdorf. Zwischen 9 und 13 Uhr können die Anwohner ihre Gärten, Carports und Garagen öffnen, um dort Schnäppchen und Raritäten anzubieten. Am Tag der Kommunalwahl soll sich so ein Spaziergang durch den Ort lohnen. Für Essen sorgt die Freiwillige Feuerwehr Bösdorf mit einem Grillstand in der Dorfstraße.

Am Sonntag, 14. Mai, wird auch in Stolpe die Flohmarkt-Saison eröffnet. In diesem Jahr ist das sogenannte „Oberdorf“ an der Reihe. Im Grund, in der Bahnhofstraße und in den angrenzenden Straßen dürfen Flohmarktstände auf den Privatgrundstücken aufgebaut werden. Verkauft wird dann von 11 bis 16 Uhr.