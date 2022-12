﻿„Die Frau im Meer“ im ZDF: Heino Ferch verrät seine Lieblingsorte beim Dreh

„Die Frau im Meer“ läuft am 2./3. Januar 2023 im ZDF. Doch schon jetzt sind beide Teile der Nordholm-Krimireihe in der Mediathek abrufbar. Wie kommt der Zweiteiler bei Zuschauern aus der Region Lütjenburg an? Und was war der Lieblingsort beim Dreh von Schauspieler Heino Ferch? Wir haben nachgefragt.

Lütjenburg/Hohwacht. Die Schauspieler Heino Ferch und Anja Kling sind im neuen ZDF-Krimi „Die Frau im Meer“ zu sehen. Wer nicht bis zum Ausstrahlungstermin am 2. und 3. Januar 2023 warten will, kann die beiden Teile der Nordholm-Reihe schon in der ZDF-Mediathek abrufen. Die Fangemeinde hat es schon getan. Und ist begeistert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Gestern schon geguckt und wie immer gut gemacht", urteilt Grips Holm im Netz. "Die Frau im Meer" ist mittlerweile der vierte Zweiteiler der Serie, die 2015 auf den Bildschirm kam. Man muss aber nicht die vorherigen Folgen kennen, um den aktuellen Krimi zu verstehen.

„Und spannend wie immer bis zum Schluss“, schreibt Petra Schuldt in den sozialen Medien. Tatsächlich klärt sich der Selbstmord eines jungen Mädchens und das Schicksal einer verschwundenen Ex-Polizistin erst in der letzten Viertelstunde des Zweiteilers auf. Ein Ende mit Spannung, auf das kein Zuschauer wohl vorher gekommen wäre. So viel sei verraten.

Nordholm: Das irritiert die Einheimischen im ZDF-Krimi „Die Frau im Meer“

Die Charaktere im Film gefallen nicht allen. Heino Ferch spielt den mürrischen Kommissar Simon Kessler, der verliebt ist in die Buchhändlerin Silke Broder (gespielt von Anja Kling). „Mir gefällt der steife Kommissar nicht so gut. Er ist ja nicht mal als Liebhaber freundlicher“, urteilt Yvonne Hansen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ZDF-Team wählte für "Die Frau im Meer" viele verschiedene Drehorte: Lütjenburg, Hohwacht, Giekau, die dänische Insel Møn, Großenbrode (Kreis Ostholstein) und in und um Hamburg. Durch den Filmschnitt entsteht ein ungewöhnliches Nordholm am Meer, so heißt die fiktive Stadt im Film (lesen Sie hier, wie aus Lütjenburg Nordholm wurde).

Dieser Mix der Drehorte kommt bei den Ortskundigen nicht gut an. „Schade war, dass alles so verschnitten wird in dem Krimi. Da fährt ein Auto die Niederstraße in Lütjenburg hoch und landet zum Beispiel in Hohwacht“, merkt Jutta Laskowsky an.

Dreharbeiten nicht nur in Lütjenburg: Die Buchhandlung Broder gibt es zweimal

Besonders "zerrissen" ist die Buchhandlung Broder im Nordholm-Krimi, für die ein Trödelgeschäft in Lütjenburg umgebaut wurde. Die Aufnahmen im Erdgeschoss sind tatsächlich in Lütjenburg entstanden. Wenn Kommissar Kessler und Buchhändlerin Broder im Obergeschoss zu sehen sind, stammen die Szenen aus einer Wohnung in Hamburg. Das Obergeschoss in Lütjenburg war für einen Filmdreh einfach zu eng.

Die Schauspieler Heino Ferch und Anja Kling auf einem Segelboot. Die Segel-Szenen entstanden auf der Ostsee vor Großenbrode (Kreis Ostholstein). © Quelle: Thomas Leidig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine große Rolle in „Die Frau im Meer“ spielen die Ostsee und Segelschiffe. Kann der Schauspieler Heino Ferch eigentlich wirklich segeln wie im Film? „Ich fühle mich auf dem Wasser sehr wohl, bin aber kein gelernter Skipper, sondern nur Mitsegler, zum Beispiel früher mal bei der Regatta Admiral’s Cup“, sagt der 59-Jährige in einem ZDF-Interview.

Nordholm-Krimi: Das sind die Lieblingsorte von Heino Ferch beim Dreh

Ferch hat auch zwei Lieblingsorte in dem Film. Die Lütjenburger müssen bei der Antwort stark bleiben: „ Ich persönlich mag den Weißenhäuser Strand am liebsten und die Steilküste, den Kreidefelsen auf der Insel Møn in Dänemark – sechs Kilometer lang, bis zu 128 Meter hoch: ein magischer Ort.“

Ferch ist zufrieden mit der Nordholm-Reihe. Die vier Zweiteiler würden nun eine sehr schöne Kette ergeben. „Es sind intensive, komplexe Geschichten, die wir erzählen. Da wir zwei mal 90 Minuten haben, können wir in die Einzelschicksale und Hintergründe viel tiefer einsteigen als sonst üblich.“

Lesen Sie auch

Anja Kling: Liebesbeziehung in „Die Frau im Meer“ krankt

Im Film tut sich das Liebespaar aus Kommissar Kessler und Buchhändlerin Silke Broder schwer miteinander. Was sagt Schauspielerin Anja Kling zu den Beziehung der beiden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Kesslers Haltung zu Silke ist ambivalent, worunter Silke mehr und mehr leidet. Aus meiner Sicht, das stand so nicht im Drehbuch, krankt die Beziehung zwischen Kessler und Silke an unausgesprochenen Wahrheiten und der Unfähigkeit, über wahre Gefühle offen sprechen zu können.“

Sendetermine „Die Frau im Meer“ im ZDF

Die beiden Teile von „Die Frau im Meer“ werden am 2. und 3. Januar 2023 jeweils um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.