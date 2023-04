﻿„Die Ostsee tanzt“ in Schönberg: Vergnügen auf vier Füßen

Turniertanzveranstaltung Ü30

„Die Ostsee tanzt“ auf der größten Ü30-Turnierveranstaltung Deutschlands. Am Osterwochenende messen sich 745 startende Paare aus dem In- und Ausland in Schönberg.

