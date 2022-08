﻿Diese Möglichkeiten haben Reiter in der neuen Pferdepension in Giekau

Das Ehepaar Jasmine Kuschel und Patrick Lilienthal führt jetzt die frühere Galloway Star Ranch in Giekau (Kreis Plön) unter dem Namen „Pferdepension am Buchholz“. Die Nachfrage ist groß. Das sind die neuen Angebote, die die neuen Pächter für Pferdebesitzer haben.

Giekau. Die „Galloway Star Ranch“ in Giekau verwandelt sich in die „Pferdepension am Buchholz“. Die Eigentümerfamilie von Hollen will kürzer treten und verpachtet die Ställe und die zehn Hektar Weiden an das Ehepaar Jasmine Kuschel und Patrick Lilienthal.

Bisher war für beide der Umgang mit Pferden eher Hobby. Kuschel und Lilienthal verdienen ihr Geld eigentlich mit einem ambulanten Pflegedienst, den sie mittlerweile an drei Standorten führen. Das soll auch so bleiben. Es ist aber eine ungewöhnliche Kombination. Lilienthal mit einem Lächeln: „Was meinen Sie, was unsere Mitarbeiter alles dazu gesagt haben.“ Kuschel zu der Doppelbelastung: „Wenn wir etwas können, dann ist das zu arbeiten.“

Die große Pferdeleidenschaft besitzt Jasmine Kuschel, die sie an ihre beiden Töchter übertragen hat. „Die wollen jede Minute ihrer Freizeit mit Pferden verbringen.“ Der Sohn findet andere Dinge besser.

Pferdepension hat Platz für 36 Tiere

Als sie von dem Angebot hörten, überlegte das Ehepaar zunächst. Dann sagten sie zu. Kuschel: „Ich kann hier mit meinen Pferden so umgehen, wie ich es für richtig halte.“

Die Pferdepension hat Platz für 36 Tiere. 26 stehen in üblichen Boxen im Stall. Dazu kommt ein Laufstall, in dem zehn Stuten und Walache wie in einer Herde gehalten werden. Die 300 Quadratmeter große Fläche ist eine Neuerung, die Kuschel und Lilienthal eingeführt haben. Pferde haben gern die Auswahl. Manche wollen nur in der Box stehen, andere lieben es in der Herde, erklärt Kuschel. Das Nachfrage nach Plätzen ist groß. Die Pension führt sogar eine Warteliste.

Reitschule öffnet an drei Tagen die Woche

Neu ist auch, dass es an der Pferdepension eine Reitschule gibt. Reitlehrer Mirco Alsen gibt an drei Tage in der Woche Unterricht. Bei ihm lernen die Schüler „freies Reiten“, sie müssen das Tier selbst lenken. Andere bevorzugen einen Kolonnenritt, wo nur das erste Tier geführt wird, die anderen hinterher laufen. In der ersten halben Stunde des Unterrichts bleiben die Reitanfänger aber am Boden: Die Tiere müssen versorgt werden. Auch das will gelernt sein.

Die Pferdepension besitzt Weideland in unmittelbarer Nähe. Direkt vom Stall sind Ausritte in ein nahes Waldstück und zwischen den Weiden möglich.

Zum Angebot der Pferdepension gehören eine große Reithalle, ein Solarium für Pferde und ein Warmwasser-Waschplatz für die Tiere.

Die Öffentlichkeit kann die Pferdepension am Sonnabend, 10. September, kennenlernen. Von 12 bis 17 Uhr gibt es reiterliche Vorführungen, Kinderspiele und Ponyreiten.