﻿Diese Projekte warten auf die neuen Klimaschutzmanager im Rathaus in Plön

Klimaschutz ist der Stadt Plön wichtig. Mit Nele Markwardt und Sebastian Welte ist die Stelle des Klimaschutzmanagers wieder besetzt. Wie es der Zufall will: Beide haben eine besondere Verbindung zu Nordsee-Inseln. Diese Arbeit beim Klimaschutz kommt auf die neuen Mitarbeiter zu.

Plön. Sebastian Welte und Nele Markwardt heißen die beiden neuen Klimaschutzmanager der Stadt Plön. Seit dem 1. April arbeiteten sie sich in die Projekte ihres Vorgängers Sönke Prüß ein. Er hatte sich einer neuen beruflichen Herausforderung zugewandt.

Nele Markwardt wuchs auf der Insel Föhr auf, wo sie auch ihr Abitur ablegte. Die 34-Jährige, die im vergangenen Jahr Mutter geworden ist, studierte Ernährungs- und Verbraucherökonomie und Agrarwirtschaft. Zuletzt arbeitete sie im Umweltschutzamt in Kiel, wo sie auch lebt. Zwischenzeitlich war sie mit einem eigenen Marktstand selbstständig.

Das ist der berufliche Hintergrund von Sebastian Welte

Sebastian Welte stammt aus Karlsruhe. Der Naturschutz ließ ihn im Norden Fuß fassen. Er absolvierte ein Freiwilliges Jahr auf Amrum und arbeitet zuletzt in diesem Bereich als Betreuer auf dem Koppelsberg in Plön. Der 29-Jährige ist studierter Landschaftplaner mit dem Schwerpunkt Naturschutz und lebt in Wildenhorst bei Preetz.

Marquardt und Welte, die sich die Stelle als Klimaschutzmanager teilen, stehen vor einem Groß-Projekt, an dem die Kreisstadt schon einige Jahre feilt: das Quartierskonzept Plön-Südwest. Das Gebiet reicht von der Stadtschwentine (Lübecker Straße) bis zum Ascheberger Parkplatz.

Das ist das Ziel des Quartierskonzept in Plön

Ziel ist ein Nahwärmenetz für die großen öffentlichen Gebäude in dem Gebiet und für Privathaushalte. Ein Teil der Energie könnte aus Algen stammen. Eine Versuchsanlage läuft dazu auf dem Plöner Klärwerk. Welte: „Das ist schon etwas Besonderes. In Deutschland gibt es nur eine Handvoll Kommunen, die auf dem Planungsstand wie Plön sind.“

Das sind weitere Aufgaben im Klimaschutz in Plön

Es warten noch andere Aufgaben auf die beiden. Nele Markwardt kümmert sich um einen Leitfaden für die Stadtverwaltung, in dem es um nachhaltige Beschaffung geht. Zum Beispiel Arbeitskleidung, die zumindest zu einem Teil aus nachhaltig produzierten Stoffen bestehen.

Markwardt bereitet sich auch auf eine Erfassung der Wärmeverbräuche aller Gebäude in Plön vor. Das ist notwendig für eine kommunale Wärmeplanung.

Zu den weiteren Aufgaben der beiden gehören auch die Umstellung der Flutlichtanlagen auf den Plöner Sportplätzen auf LED und das Projekt Solarflächen auf den kommunalen Dächern.

Klingt nach ganz viel Arbeit. Aber Bürgermeisterin Mira Radünzel beruhigte bei der Vorstellung der neuen Klimaschutzmanager: „Sie müssen sich erst mal in die Projekte einarbeiten.“