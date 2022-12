Ab Frühjahr geht’s über Hügel und durch Steilkurven

Aus jeder Menge aufgeschütteter Erde soll auf dem Abenteuerspielplatz in Plön demnächst eine Dirtbahn für Mountainbiker gestaltet werden. Das ist eine Trainingsstrecke mit Kurven, Hügeln, Sprungschanzen. Der erste Spatenstich ist erfolgt.

Erster Spatenstich für die Dirtbahn in Plön. Bürgermeister Lars Winter freut sich, dass es endlich losgeht. Die Jugendlichen (von links) haben schon mal die angekarrten Erdhügel erklommen: Ben Bau, Elisa Berisha, Antonia Boy, Jonas Paustian, Julian Will, Luisa Kieback, Marc-Phillip Lorenzen und Timm Kieback.

Dirtbahn in Plön

Dirtbahn in Plön

Plön. 76 Lkw-Ladungen Erde sind auf den Abenteuerspielplatz in Plön geschüttet worden. Und es werden vielleicht noch mehr. Untrügliche Vorzeichen, dass hier bald etwas gebaut werden soll. Hier am Ende der Danziger Straße entsteht etwas richtig Großes. Eine Dirtbahn für Mountain-Biker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Günter Bracht von der Firma Turbomatik Bikeparks aus Warstein ist Bauleiter. Zusammen mit Geschäftspartnerin Mirja Rohrmüller erzählt er, was geplant ist: Die Trainingsstrecke besteht aus Dirtlines mit Table-Sprüngen, Double Line, Pumptrack mit Wellen, Steilkurven, Doubles und Kreuzungen. Die Bahn wird rund 90 Meter lang und etwa 30 Meter breit. Ergibt jede Menge Fahrstrecke, denn auch einen Backtrack gibt es – das ist der Rückweg zum Start.

1,80 Meter hohe Sprünge werden auf Dirtbahn in Plön möglich – per Rad

Eine Achterbahn für Fahrradfahrer kommt hier also hin, mit den Rädern kann über die Hügel und durch die Steilkurven gefahren werden, aber es sind auch Sprünge möglich. Maximal 1,80 Meter hohe Sprünge, elf Stück. Vielleicht sogar Saltos oder Backflips. Das ist natürlich eher etwas für ambitionierte Biker, denn man wirft sich mit Rad und Körper nach hinten und führt eine vollständige Rotation in der Luft aus – um dann in die Richtung weiterzuradeln, aus der man gekommen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Planungen sehen für den Dirtpark zahlreiche Sprünge vor. Eine Einfriedung, etwa eine Hecke, soll das Gelände in Richtung Seilbahn und Bolzplatz etwas abgrenzen. © Quelle: Lina Schlapkohl, Google

Die Plöner Dirtbahn werde, so versprechen es Bracht und Rohrmüller, vieles für Anfänger zu bieten haben, vieles auch für Hobbyfahrer. Und schließlich auch etwas für ambitionierte Fahrer. Man brauche nicht einmal ein spezielles Mountainbike oder BMX-Rad, „den Pumptrack kann man mit jedem Fahrrad fahren“, so Bracht.

Offizieller Spatenstich auf dem Abenteuerspielplatz

Soweit ist es aber noch nicht: Nun war zunächst Zeit für den ersten offiziellen Spatenstich. Bürgermeister Lars Winter, Fachbereichsleiter Daniel Faron, Teamleiterin Elke Springer und Jörg Jaudzim vom Fachbereich Jugend und Soziales kamen dafür auf den Spielplatz – und einige Jugendliche auch. Denn die hoffen schon seit Jahren auf eine Dirtbahn in Plön.

Die Suche nach dem Standort gestaltete sich etwas schwierig. Der Bolzplatz an der Övelgönne wurde favorisiert und verworfen, der Bolzplatz an der Fünf-Seen-Allee als Alternative fiel auch schließlich durch. Auf dem ehemaligen Abenteuerspielplatz, rechts von der Seilbahn, wird’s jetzt aber was: Drei Startpunkte auf Plateaus etwas oberhalb im Wald sorgen dafür, dass die Radler richtig Schwung bekommen (können).

Drei Wochen Bauzeit sollen für Dirtbahn ausreichen

Bäume werden dafür nicht gefällt, versichern die Dirtbahn-Bauer. Insgesamt rechnet Bracht mit etwa drei Wochen Bauzeit. „Vielleicht werden wir im März fertig, vielleicht im April“, gibt er sich vage an. Zwischen November und März lasse die Witterung und die damit verbundene Bodenbeschaffenheit keinen Bau zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Immerhin geht’s los“, sagt dazu Jonas Paustian, der als Vorsitzender des ersten Kinder- und Jugendrates in Plön schon das Projekt verfolgt hatte. Auch Bürgermeister Winter freut sich: Er hätte gerne die Dirtbahn selber eröffnet und für die Jugendlichen freigegeben. Nun scheint es unwahrscheinlich, dass er noch im Amt ist, wenn alles fertig wird. Ab 1. März ist er nicht mehr Bürgermeister.

Die Firma Turbomatik Bikeparks hat bereits diverse Dirtbahnen entworfen und gebaut. Sprünge und Spaß sind im nächsten Jahr auch in Plön möglich. © Quelle: Turbomatik Bikeparks

85.000 Euro stehen im Haushalt für den Bau der Dirtbahn bereit. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn die Höhe der Kosten ist auch von der Qualität des Untergrundes abhängig, wie hoch beispielsweise der Lehmanteil ist. Der Boden ist vom Kieswerk Kreuzfeld angefahren worden. Ein paar Radler finden ihn wohl gut. So gut, dass bereits Reifenspuren auf den Hügeln auszumachen sind. Offensichtlich ist bereits jemand Probe gefahren.

„Die Sportart Mountainbiking ist in den vergangenen 20 Jahren sehr schnell gewachsen“, sagt Bracht. Die Zahl der Freizeit-Mountainbiker, behauptet der Firmenchef, habe die Zahl der Freizeitfußballer in Deutschland schon überholt. Gekickt werden kann zukünftig auf dem Abenteuerspielplatz trotzdem – der Bolzplatz, der für die Dirtbahn weichen musste, wird nur um ein paar Meter verschoben.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf den Abenteuerspielplatz wird also im nächsten Jahr wieder richtig Leben Einzug halten. In dem Zusammenhang haben sich bereits Nachbarn bei der Stadt gemeldet, die Lärmbelästigungen fürchten. „Wir haben sie beruhigt“, so Winter. Es werde selbstverständlich Rücksicht auf die Anwohner genommen. Die Benutzung der Dirtbahn werde zeitlich limitiert, dafür werden entsprechende Schilder aufgestellt.