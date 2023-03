﻿DLRG-Projekt in Plön: Kita-Kinder bekommen Tipps von den Lebensrettern

Plön. Alle lieben Nobbi. Das große, blau-weiße Maskottchen der DLRG läuft durch die Schiffsthalhalle in Plön und kann sich vor Umarmungen, Streicheleinheiten und „High-Fives“ gar nicht retten. 65 Kindergartenkinder lernen heute von ihm und einigen Plöner DLRG-Helfern, wie man sich im und am Wasser am besten verhält, denn das kann da ja ganz schön gefährlich sein.

Aber vor der DLRG braucht man keine Angst zu haben. Die helfen immer. Knapp drei Stunden sind eingeplant, um den Fünf- und Sechsjährigen spielerisch beizubringen, wie man Hilfe ruft (nämlich laut und mit ausladenden Armbewegungen), wie tief sie ins Wasser dürfen (bis zum Bauchnabel) und woran man die Leute von der DLRG erkennt. An der roten Kleidung halt.

Rettungsschwimmer in Plön: Große und kleine Wellen in der Schiffsthalhalle

Jan Dibbern (19) und sein Team mit Simon Kobel, Finn Stegmann, Lasse Zimnik, Antonia Boy und Paula Dressler haben alle Hände voll zu tun. Die Kinder sind aufgekratzt und toben durch die Halle. „Jetzt machen wir Wellen“, ruft Jan Dibbern. Nein, zur Wasserlandschaft wird die Halle nicht. Die Kinder stellen sich im Kreis auf, fassen alle ein buntes Tuch an und lassen es dann auf und ab flattern – mal in kleinen, mal in großen Wellen.

Das Kindergarten-Projekt startet die DLRG Plön dreimal im Jahr und lädt Kindergärten aus der Umgebung ein. Meist kommen die Kinder, die kurz vor der Einschulung stehen. Die wenigsten von ihnen können schwimmen. Und so sind Regeln wichtig, damit sie sich nicht in Gefahr begeben. Dieses Jahr sind beim dritten Termin die Kindergärten Osterkirche, Regenbogenhaus und die Kreiszwerge aus Plön dabei, außerdem die Kitas aus Dersau und Grebin.

„170 Kinder haben wir damit dieses Jahr erreicht“, sagt Jan Dibbern. Angeschrieben, koordiniert und auch die Schiffsthalhalle reserviert hat die Kiga-Projektbeauftragte der DLRG Plön, Karen Ehrich. Und Ortsgruppen-Vorsitzender Jörg Faber freut sich über das gute Zusammenspiel mit der Schule am Schiffsthal, die der DLRG ein Drittel der Halle überlässt.

Jan Dibbern begleitet das Kindergarten-Projekt bereits seit 2018. Ohne die vielen Helfer ist das aber gar nicht möglich. Erst vor zweieinhalb Wochen haben sich acht DLRG-Mitglieder aus Plön beim Landesverband in Eckernförde zu Teamern ausbilden lassen. „Das ist alles nicht selbstverständlich“, sagt Faber, denn das Projekt lebe von den DLRG-Aktiven, die ehrenamtlich arbeiten.

„Das Wichtigste ist, dass die Kinder schwimmen lernen“, erklärt Faber. Noch gibt es eine Warteliste für die Seepferdchenkurse, doch sie sei sehr geschrumpft. „Wir arbeiten das jetzt Stück für Stück ab“, berichtet er. Gerade erst sei ein neuer Kursus gestartet.

Rettungsboot „Düker Op“ wird in Plön unter die Lupe genommen

„Ich kann schon schwimmen“, erzählt Jonathan stolz. Der Sechsjährige macht gerade seinen „Seeräuber“. Langweilig ist deshalb der DLRG-Tag für ihn aber nicht. „Am besten war, als wir gerettet wurden“, erzählt er und meint ein Spiel. Und nun ist er gespannt, denn draußen auf der Grünfläche ist Uwe „Lupo“ Kittmann mit dem DLRG-Auto und dem Rettungsboot „Düker Op“ vorgefahren. An Bord nehmen die Kinder alles genau unter die Lupe, vom Motor bis zum Steuerrad.

Im Sommer wird die DLRG Plön wieder die Wache am Strand auf der Prinzeninsel besetzen. Faber berichtet, dass sie gerade daran arbeiten, dort mit mehr Präsenz die Badenden im Auge zu haben. Am Strand an der Fegetasche wird es personell aber auch in diesem Jahr nicht möglich sein, eine Wachstation mit Rettungsschwimmern zu haben. Die Mitgliederzahlen der DLRG Plön sind aber stabil. „Wir liegen bei knapp 240“, so Faber.