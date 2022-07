﻿DLRG in Plön: Der lange Weg zum neuen Rettungsboot

Schwimmunterricht ist in Plön, wo die Seen im Sommer zum Baden locken, gefragt. Die DLRG-Ortsgruppe bildet aber auch Rettungsschwimmer aus, hat Bootsführer und Sanitäter in ihren Reihen. Die übernehmen auf der Prinzeninsel in den Sommerferien den Wachdienst. Nur das Boot fehlt.

Plön. Es ist Hochsaison. Das Wasser der Seen in und um Plön hat angenehmste Badetemperatur. Urlauber und Einheimische liegen am Strand oder auf den Badewiesen. Aber irgendetwas fehlt. Wo ist das Rettungsboot der DLRG an der Badestelle auf der Prinzeninsel? Diesen Sommer sollte doch die Neuanschaffung am Schwimmsteg liegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jörg Faber, Vorsitzender der Ortsgruppe der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, und der technische Leiter Uwe Kittmann stehen vor der DLRG-Wache am Prinzenbad. Viel los ist trotz des guten Wetters am Strand nicht. Trotzdem sollte eigentlich das Rettungsboot hier liegen. Der neue Steg ist zwar noch etwas kurz, so dass am Ende die Wassertiefe für ein Motorboot nicht ausreicht. Aber an der Boje im tieferen Wasser schunkelt auch kein Boot.

Sponsoren gefunden für ein neues Rettungsboot

Faber und Kittmann zucken mit den Schultern. Viele Spenden sind zusammengekommen, als die Ortsgruppe vor mehr als einem Jahr um Hilfe bat. Hilfe, um das altgediente Schlauchboot „Mok To“ zu ersetzen. Für rund 35 000 Euro wurde ein neues Rettungsboot bestellt plus Trailer, der Vertrag unterschrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann brach in der Ukraine der Krieg aus. Die Brig F570L hätte dort gebaut werden sollen. Das geht nun nicht mehr. Das neue Rettungsboot? In weiter Ferne. „Wir haben inzwischen eine Alternative gefunden“, sagt Faber zwar. Aber: Das Boot vom Typ Tornado 5,8 wird teurer. Selbst wenn der alte Trailer von „Mok To“ umgerüstet und weiter benutzt wird, schlägt das neue Schlauchboot mit Feststoffrumpf mit rund 45 000 Euro zu Buche. „Es ist rund zehn Zentimeter länger, und das Material ist noch eine Stufe besser“, sagt Uwe Kittmann. Nun müssen weitere Sponsoren gesucht werden. Ende des Jahres soll das neue Boot aus Dänemark nach Plön kommen.

„Mok To“ begleitet diverse Regatten auf dem großen Plöner See

Derweil versieht „Mok To“, das aufgepäppelt worden ist, seinen Dienst auf dem Großen Plöner See. Die DLRG begleitet diverse Regatten. Nächste Woche startet beispielsweise die Deutsche Meisterschaft in der Conger Klasse – ausgerichtet vom Plöner Segler-Verein. Die Boje an der Prinzeninsel bleibt leer.

Das liegt aber zu großen Teilen an einem weiteren Problem, mit dem sich die Plöner DLRG-Ortsgruppe herumschlägt: Es fehlt an der Crew, wenn verfügbare Bootsführer Regatten begleiten. Rettungsboot Nummer zwei, die „Düker Op“, liegt deshalb in der Garage. Die Lebensretter bilden Nachwuchs aus – Seepferdchen, Seeräuber, verleihen Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold, bevor die Schwimmer Juniorretter und schließlich Rettungsschwimmer werden. Doch nach der Schule zieht es viele Jugendliche fort aus Plön – und damit fort von der DLRG. Dazu kommt in diesem Jahr, dass einige Retter nach der Corona-Pause auch mal wieder in den Urlaub fliegen wollten.

DLRG-Ortsgruppe hat mehr als 400 Mitglieder Die Plöner Ortsgruppe der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft wurde vermutlich bereits 1946 gegründet. Als 1973 Heinrich Haffke den Vorsitz übernahm, hatte die DLRG Plön rund 80 Mitglieder. Im Laufe der Jahre stiegen die Mitgliederzahlen bis auf knapp 600. Inzwischen sind es noch mehr als 400 Mitglieder. Wer sich dort in Plön engagieren möchte, findet auf der Homepage www.ploen.dlrg.de dazu Kontaktadressen. „Wir freuen uns über Unterstützung“, sagt Vorsitzender Jörg Faber.

Personelle Probleme führten auch dazu, dass an der Badestelle Fegetasche in diesem Jahr kein Wachdienst eingerichtet werden konnte. Auch kein Seepferdchen-Kursus im Freiwasser. „Wir konzentrieren uns diesen Sommer auf die Ausbildung der Wachminis auf der Prinzeninsel“, sagt Vorsitzender Faber (56). Eine Investition in die Zukunft. Der Nachwuchs ist da.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie gut, dass sich der Ansturm aufs Prinzenbad in diesen Sommerferien etwas zurückhält? „Im vergangenen Jahr hatten wir hier viel mehr Badende“, berichtet Uwe Kittmann (66). Offensichtlich haben sich die Ströme verlagert. „Am Freibad Fegetasche sind viele Familien.“ Und Jörg Faber ahnt warum. „Direkte Parkmöglichkeiten, Pommesbude – das sind Magnete“, mutmaßt er. Nur die DLRG ist nicht dort. „Wir suchen nach Lösungen“, sagt Faber. Nach der Sommerpause soll es dazu weitere Gespräche geben.

Dass Rettungsschwimmer aus ganz Deutschland in Schleswig-Holstein Urlaub machen und hier Wachdienst versehen, wie es oft an den Ostsee-Stränden passiert, liegt sicher auch am Anreiz. Dieses Modell funktioniert in einigen Orten, wenn die Lebensretter gut bezahlt werden und die Kommune auch Unterkünfte zur Verfügung stellt. Fakt ist, dass Norddeutschland als Urlaubsziel mittel- bis langfristig mehr nachgefragt werden wird. Auch die Strände in Plön.