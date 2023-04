﻿Drachenfest am Laboer Kurstand war ein voller Erfolg

Das Drachenfest am Laboer Kurstrand begeisterte Einheimische und Gäste. Viele Besucher würden sich dementsprechend freuen, wenn dieses Event öfter stattfinden würde. Auch Veranstalter Christian Bohnemann zeigte sich mit dem Saisonstart zufrieden.

Giraffen können fliegen – zumindest am Laboer Strand. Dort tanzten am Sonntag Drachen aller Größen und Formen am knallblauen Himmel – sehr zur Freude der vielen Gäste und Einheimischen.

Laboe. Besser hätte der Saisonauftakt im Ostseebad Laboe nicht ausfallen können. Drachen aller Farben und Formen tanzten Sonntajg am knallblauen Himmel. Besucherinnen und Besucher, Einheimische wie Gäste, Alt und Jung, strömten in Richtung Strand, bummelten auf der Promenade, verweilten direkt am Wasser und genossen das bunte Himmelsspiel. Allerdings hatte Veranstalter Christian Bohnemann vom Tourismusbetrieb Laboe den ersten Veranstaltungstag aufgrund der Sturmflutwarnung abgesagt. Dafür wurde der zweite Tag umso schöner.

Können Giraffen und Büffel fliegen? Wenn in Laboe Drachenfest ist, schon. Fast schien es, der Serengeti-Park würde einen Ausflug machen. Denn Drachenbauer Jürgen Jansen und Hans Schneider aus Oberhausen vom „Team Afrika“ bauen ihre Drachen möglichst dicht am Original. „Wir wollen die Tiere so naturgetreu wie möglich gestalten“, sagte Jansen. Sein Prachtstück ist die sechs Meter hohe Giraffe. Die, so berichtete er, habe er aus weißem Stoff genäht und dann mit 650 Flecken versehen, die einem natürlichen Muster folgen, eben der Natur abgelauscht.

Drachenfest in Laboe: Gäste wie Einheimische begeistert

Gleich neben den Tieren der Savanne finden sich die Bewohner des Meeres. Wale, Fische, Seesterne und ein Seepferdchen tanzen über den Himmel. Auch Papageien, Drachen und anderen Figuren aus Trickfilmen reihen sich ein in den bunten Reigen, der entlang des gesamten Strandes vom Rosengarten bis hin zur Schwimmhalle an den Leinen zerrt.

Phil, der mit seiner Mutter Simone Lüttgens und seinen Großeltern Maria und Herbert Alles das Drachenfest genießt, kann sich kaum entscheiden, welcher Himmelstänzer sein Favorit ist.

Die drehende Trommel hat es ihm angetan, verrät der Elfjährige. „Wahnsinn“, fasst Maria Alles ihren Eindruck zusammen. „Wir kommen schon seit 45 Jahren nach Laboe, unsere Tochter, seit sie vier Monate alt ist, aber das haben wir hier noch nicht erlebt“, sagte die Urlauberin.

Laboe startet Saisonprogramm Nach dem Auftakt mit dem Drachenfest folgt im Laboer Saisonprogramm eine bunte Mischung an Veranstaltungen, darunter der Flohmarkt im ganzen Ort am 1. Mai, eine 20-teilige Promenadenkonzert-Reihe in den Monaten Juli und August, das Weinfest Anfang Juli, die U-19-Beachvolleyball-Meisterschaft, verschiedene Kunstausstellungen im Freya-Frahm-Haus sowie das Lichtermeer im Herbst im Kurpark.

Auch Katrin Koharsky, die mit ihrer Familie seit 2020 in Laboe zu Hause ist, zeigte sich begeistert. „Das müsste es jedes Jahr geben, einmal zum Saisonstart im Frühjahr und einmal zum Abschluss im Herbst“, meinte sie. „Es ist megaentspannt, man kann einfach bummeln, die Kinder haben ihren Spaß, man kann verweilen, etwa essen und trinken“, schwärmt sie von der „Atmosphäre“.

Christian Bohnemann vom Tourismusbetrieb Laboe sieht sich in seinem Konzept bestätigt. Denn nach „vielen Jahren“ hatte er wieder ein Drachenfest ins Programm aufgenommen und damit vor allem ein Angebot für Kinder und Familien geschaffen – eine Zielgruppe, auf die insbesondere in der Ortspolitik viel Wert gelegt wird: „Wir haben hier am Kurstrand nur ein sehr kurzes Zeitfenster. Denn bis Mitte März stehen die Sandfangzäune dort, dann folgen Anfang April die Strandkörbe.“

Bohnemann zeigt sich „sehr zufrieden“ mit diesem Saisonauftakt. Begünstigt werde diese Veranstaltung auch durch den vor zwei Jahren geschaffenen barrierefreien Strandzugang, der vor allem den Auf- und Abbau der Caterer erleichterte, so Bohnemann. Er könne sich durchaus eine Wiederholung vorstellen, erklärte der Veranstaltungsleiter.