﻿Drastisches Musiktheaterstück am Plöner Gymnasium dreht sich um Toleranz

FSK 12 für ein Musiktheaterstück, das Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium Schloss Plön geschrieben haben? Bei B:U (Be You) geht es schwungvoll auf der Bühne zu, aber auch drastisch, schockierend. Es geht um Toleranz und Anerkennung. Eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Plön. Ganz schön krass, die Sprache auf der Bühne. Das haben die Schülerinnen und Schüler so gewollt. Fürs neue Musical „B:U“ (Bee You) haben sie das Skript selber verfasst. Das Thema ist aber auch krass. Es geht darum, dass man aufbegehrt gegen Ungerechtigkeiten. Die letzten Proben laufen. Auf der Bühne entsteht etwas Besonderes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist das erste Musiktheaterstück nach Corona, das am Gymnasium Schloss Plön aufgeführt wird. Schüler, Musiker, Techniker, Lehrer – man merkt ihnen an, wie sehr sie sich darauf freuen. Mit „B:U“ ist allerdings ein schockierend-überspitztes Stück über das Leben an einer Schule entstanden. Die drastische Sprache und die dargestellten Situationen führten dazu, dass die Gruppe eine Altersbegrenzung für die Zuschauer empfiehlt: FSK 12.

Die Netflix-Verfilmung „Moxie“ stand Pate für das Plöner Stück

16 Gymnasiasten werden auf der Bühne stehen. Regie führen wieder die Lehrer Karin Romming und Michael Nentwig. Die musikalische Leitung hat Bo Boj Klupp. In der Band spielt er mit Jonathan Willer, Klaus Surkau und Anna Maria Königsmann, das Stimmcoaching hat Lea Bublitz übernommen. Die Technik-AG um Merlan Bromisch sorgt dafür, dass in der Neuen Aula am Gymnasium alles gut ausgeleuchtet wird und vernünftig klingt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„B:U“ ist auf Basis der Netflix-Verfilmung des Buches „Moxie – Zeit zurückzuschlagen“ geschrieben worden. Den Film oder das Buch kennen sie alle. Da geht es um Feminismus. „Das ist ja aber nicht mehr so das Problem“, sagt Karin Romming. Es geht um noch mehr. Nämlich, dass jeder so sein darf, wie er/sie/es ist – so lange es die Rechte anderer Leute nicht eingrenzt. Es geht um Toleranz und Anerkennung.

Vier Aufführungen, kein Eintritt Noch gibt es wenige Restkarten für die Aufführungen von „B:U“ in der Neuen Aula des Gymnasiums Schloss Plön in der Prinzenstraße am 24., 25., 27. und 28. März, jeweils um 20 Uhr. Einlass ist um 19.30 Uhr. Kostenpunkt: null. „2020 sollte unser letztes Musical Mathilda am ersten Tag des Lockdowns Premiere feiern. Kaum jemand hat die Karten zurückgegeben“, sagt Karin Romming. Deshalb kostet es diesmal keinen Eintritt – aber eine Eintrittskarte braucht man. Die gibt es in der Buchhandlung Schneider oder in der großen Pause in der Schule. Über Spenden freuen sich alle.

Sexting (das Versenden und Empfangen von Nacktbildern), sexuelle Gewalt, Vandalismus – das kommt wohl an jeder Schule vor mit Schülerinnen und Schülern, die durch Corona auch noch oft das Sozialverhalten verlernt haben. Und so ist es auch in „B:U“. Die Jugendlichen haben ihre Charaktere selber entwickelt. „Wir haben lange am Skript geschrieben“, erzählt Julian Schunert. Und zwar online, mit einem „geteilten Dokument“.

Lieder aus der Vorlage wurden übersetzt, „teilweise passte der Text nicht mehr“, sagt Thordis Wichelmann. „Dann haben wir ihn an die jeweilige Rolle angepasst“, erklärt Muhamet Smail. Seit den Herbstferien, berichtet Paulina Lichtner, arbeiten sie an „B:U“. Bo Boj Klupp sei zu ihrem „Musikpapa“ geworden, „aber ohne Karin Romming und Michael Nentwig geht es auch nicht“, erklärt Leia Wittfot überzeugend.

Und eine gehörige Portion Improvisationstalent müssen sie alle mitbringen. Das Plöner Gymnasium ist noch eine große Baustelle. Nichts liegt da, wo es früher lag. „Bühnenteile und Vorhänge mussten wir erst einmal suchen“, erzählt Karin Romming. Das Werkzeug der Techniker ist immer noch nicht aufgetaucht. Dafür schleppt jemand gerade einen Karton voller Mikrofone an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Cheerleader stürmen die Bühne und puscheln wild, feuern an und bejubeln die Football-Gang. Ruhiger wird es bei einer anderen Szene, als Vivien (Leia Wittfot) und James (Julian Schunert) über die Bühne tanzen und sich tief in die Augen sehen. Und plötzlich trägt einer der Footballer ein silbernes Glitzershirt ...

Lesen Sie auch

Die Schülerinnen und Schüler geben viel. Eine Lichtprobe hat zum Beispiel bis nachts um 2 Uhr gedauert. Unterricht fällt aus. „Das stört“, sagt Julian Schunert. Fünf von ihnen stecken gerade mitten in den Abiturprüfungen. Warum dann das alles für das Theaterstück? Da sind sich alle einig: „Es bringt mega Spaß.“ Und das merkt man ihnen auch an.