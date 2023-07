Ein Plöner Stadtbuchtfest der Superlative

Plön. Alles, was mit Wasser zu tun hat, plus erfrischende Getränke – das war an diesem heißen Juli-Wochenende besonders gefragt. Das Quecksilber kletterte über 30 Grad, bestes Sommerwetter lockte Tausende zum 15. Plöner Stadtbuchtfest auf das Fischerei- und PSV-Gelände an der Eutiner Straße. Segeln, Paddeln, Schwimmen, für die Kinder auch Goldschürfen und Entenangeln – alles war möglich.

Plöner Stadtbuchtfest: Neun Mannschaften bei den Drachenbootrennen

Richtig in Schweiß kamen die neun Mannschaften, die sich für die Drachenbootrennen gemeldet hatten. „Poseidons Albtraum“, „De wunnerbaaren Sventanas“, „Dräger Dragons“ und „Wakenitz Drachen“ zogen in Booten über den Großen Plöner See, auch die „Uniform Seahawks“ waren dabei – eine Mannschaft, die von der Plöner Marineunteroffizierschule (MUS) gestellt wurde.

Vom Ufer, aber auch vom Kanu, vom Segelboot, den MUS-Kuttern oder der Großen Plöner Seerundfahrt aus waren die Rennen entspannt zu verfolgen. Den Sieg sicherten sich schließlich sowohl auf der Kurz- als auch auf der Langstrecke „Poseidons Albtraum“ in der Fun-Klasse und die „Wakenitz Drachen“ in der Kanu-Klasse. Der Applaus schallte weit übers Wasser.

Beim Drachenbootrennen kommen die Teilnehmer ganz schön ins Schwitzen. © Quelle: Anja Rüstmann

Wer Badesachen dabei hatte, ging am kleinen Badestrand zum Schwimmen in den See. Oder probierte eines der zwölf Stand-up-Paddling-Boards aus, die die DLRG Eutin mit nach Plön gebracht hatte. Am Sonntag kamen die Tretboote der Segelschule Wiederich dazu, und die Plöner Kanu-Stadtführer paddelten mit Gästen auf Schnuppertouren über den See.

Plöner Stadtbuchfest mit viel Programm für Kinder

Ein sehr buntes Unterhaltungsprogramm für Kinder zog viele junge Besucher des Stadtfestes an. Caspar, Nick, Juna und Mika standen an einem Wassertrog. „Wir suchen hier Gold“, verriet Mika, der konzentriert den feinen Sand siebte. Leopold (3) angelte einen Stand weiter mit den Händen die Quietscheenten aus dem kleinen Pool. Am Stand „Bau’s mit Klaus“ von Klaus Mende (Schellhorn) wurde gebastelt. Ferdinand (5) und sein Papa Sven bauten einen kleinen Holzflieger zusammen, Jennifer Weineck und Moritz (9) versuchten sich an einem hölzernen Schiff.

Großen Raum nahm in diesem Jahr die Marine ein, die das Stadtbuchtfest auch nutzte, um die zehnjährige Partnerschaft mit Plön zu feiern. Der Info-Truck der Marine war angerollt, ein U-Boot als Hüpfburg aufgebaut, es gab auch wieder die Möglichkeit zum Mitsegeln auf den Kuttern. Sogar eine Gruppe von Minentauchern kam, um ihre Arbeit (an Land) zu erklären.

Rettungseinsatz beim Stadtbuchtfest endet glimpflich

Alles, was die Stimmung hätte trüben können, endete glimpflich. Ein Rettungseinsatz schreckte die Festbesucher am frühen Sonnabendabend auf, die Feuerwehr ließ neben dem Festgelände ihr Rettungsboot zu Wasser, die DLRG stürmte zum Einsatz. Ein zehnjähriger Junge war an der Plöner Fegetasche als vermisst gemeldet worden. Er wurde schließlich wohlbehalten auf der Prinzeninsel gefunden, wohin er zu Fuß gegangen war.

Etwas Sorge bereitete schon am Freitag der leichte Grünschimmer an einigen Stellen im Großen Plöner See. „Ungefährlich“, sagte Rudi Gosch, Vorsitzender der Eutiner DLRG. Die Vermutung, dass sich Blaualgen breitmachten, lag nahe. Caroline Backmann von der veranstaltenden Tourist Info sorgte eigenhändig dafür, dass an der Badestelle eine Gartendusche aufgebaut wurde, um sich nach einem Bad abzuspülen. Zudem hatte sie das Gesundheitsamt informiert – das aber nicht zuständig war, weil es sich um keine bewachte Badestelle handelt.

„Wir haben recherchiert und auch mit der DLRG gesprochen“, erzählte Plöns Bürgermeisterin Mira Radünzel. Die Konzentration der Algen war demnach gering, die Voraussetzung für eine Sperrung nicht gegeben. Warnschilder wurden dennoch angebracht.

Zur Eröffnung des Stadtbuchtfestes am Freitagnachmittag hatte die Schülerband „MashUp“ des Plöner Gymnasiums gespielt. In den vergangenen Jahren war das oft vom Shanty Chor übernommen worden. Das Publikum vor der Bühne verjüngte sich in diesem Jahr dadurch merklich, weil zahlreiche Mitschüler das kleine Konzert miterleben wollten. Sina Rathje („Irgendwie, irgendwo, irgendwann“) wechselte sich mit anderen Sängern am Mikro ab.

Am Abend sorgte „Rena die Band“ für Stimmung mit viel deutschsprachiger Musik. Noch erheblich voller wurde es am Sonnabendabend, als die „Atomic Playboys“ einheizten – gerade als die Temperaturen ein bisschen sanken. Der letzte Music-Act des diesjährigen Stadtbuchtfestes kam wieder vom Nachwuchs. Schulband und Chor der Gemeinschaftsschule verabschiedeten die Besucher am Sonntagnachmittag. Davor hatten Vereine und Gruppen den Platz vor der Bühne für sich.

Insgesamt waren an den drei Tagen mehrere Tausend Besucher auf dem Stadtbuchtfest. Mira Radünzel und Caroline Backmann zogen ein rundum positives Fazit. „Eine schöne Stimmung und ein tolles Fest für alle“, sagte die Bürgermeisterin, die das Fest auch mit ihrer Familie genießen konnte. Ihr Dank ging an Caroline Backmann und ihr Team der Tourist Info, die für die Organisation und einen reibungslosen Ablauf gesorgt hatten.

