﻿Drei neue Geschäfte für die Plöner Innenstadt

Plön. Skandinavische Mode, italienisches Softeis plus Patisserie und elektrische Fahrräder: In der Plöner Innenstadt tut sich einiges. Drei neue Geschäfte haben eröffnet und bereichern das Angebot. „Und es gibt ernsthafte Interessenten für weitere Leerstände“, sagt Wirtschaftsförderer Frank Neufeind, kann aber mehr noch nicht verraten.

Sylke Becker hat im Juni eine Filiale ihres Eutiner Conceptstores „Hygge 14“ in der Plöner Fußgängerzone eröffnet. Analog zur Hausnummer heißt das Geschäft „Hygge 13“ – in der Langen Straße 13. So dynamisch die Geschäftsinhaberin auch ist, so gemütlich (dänisch: hygge) ist ihr Store. Der Name ist Programm. Skandinavische Mode, Taschen, Kissen, Deko bis hin zu dänischer Lakritze – „alles, was glücklich macht“ lautet das Konzept.

„Ich halte den Standort Plön für schwierig“

„Ich bin mehrfach angesprochen worden“, erzählt Sylke Becker. Ob sie nicht auch in Plön ein Geschäft eröffnen möchte. Den Eutiner Concept Store gibt es seit 2020. „Ich halte den Standort Plön für schwierig“, sagt sie offen. Wenig Mitbewerber, viel Leerstand – doch dann verliebte sie sich in die Räumlichkeiten des ehemaligen Wein&Co.

„Die Touristen sind das eine, aber wichtig ist, die Plöner zu gewinnen“, betont Sylke Becker. Zu ihrem Konzept gehören auch verschiedene Events, wie Fashion-Frühstück oder das Private Shopping für bis zu sechs Ladys mit Prosecco ab 18 Uhr. An der Kulturnacht am 1. September wird sich Hygge 13 „selbstverständlich auch beteiligen“. Außerdem will Sylke Becker, die in Plön eine feste Verkäuferin und zwei Aushilfen beschäftigt, in der Saison an jedem ersten Sonntag des Monats den Laden öffnen. „Ich würde auch mehr machen, wenn alle mitziehen“, erklärt sie.

Anca-Mihaela Matei und Marius Gabriel Totu haben in Plön „Go Soft“ eröffnet. Hier gibt es italienisches Softeis mit sehr vielen, zum großen Teil selbst gemachten Toppings, und Eclaires, Kuchen und Torten. © Quelle: Anja Rüstmann

Anca-Mihaela Matei und ihr Mann Marius Gabriel Totu sind gelernte Konditoren. Die beiden kommen aus Rumänien und haben sich den süßen Verführungen mit italienischer und französischer Note verschrieben. Es sind Eclairs, Törtchen, Kuchen – und Softeis. Produziert wird in Hamburg.

In der Lübecker Straße 10 bieten sie in ihrem Laden „Go Soft“ außerdem sage und schreibe 27 Toppings für die Eiscreme an. Siebenmal Standard für Kinder, von Streuseln über Gummibärchen zu Schokolinsen. „Ohne das geht es ja nicht“, erzählen beide. Aber es gibt auch das Besondere, das meiste selbst gemacht. 20-mal Fruchtsaucen wie Rote Grütze oder Amarena Kirschen, Haselnüsse aus dem Piemont, handgemachte Baisers, Brownies, Amarettini, Pistazien, Krokant.

Süße Köstlichkeiten bei „Go Soft“

Eröffnet haben sie im Juni, und die Plöner lieben die Köstlichkeiten. „Ein Freund bot uns diese Geschäftsräume an“, sagt Anca-Mihaela Matei. Jetzt wird sondiert, wie gut ihre süßen Kunstwerke bei Touristen und Plönern ankommen. Ausschließen möchte die 41-Jährige nicht, dass ab September auch in Plön produziert wird. „Plön gefällt mir“, sagt die Rumänin.

Und was gefällt den Kunden am besten? Marius Gabriel Totu (49) sagt, es sei das Softeis. Aber eben nicht das dänische, sondern italienisches. Denn Zutaten („beste Qualität“) und auch die Maschinen stammen von dort. „Der Geschmack ist anders“, versucht er zu erklären, nicht so „butterig“ wie das dänische Eis.

Auf rund 700 Quadratmetern in Plön hat „Küstenrad“ seine neunte Filiale eröffnet. Filialleiterin ist Angelina Natermann (rechts), die Werkstatt leitet Lisa Reepsdorff. © Quelle: Anja Rüstmann

Eine ordentliche Nummer größer ist der neue Fahrradhandel. Im Untergeschoss des Hauses Lange Straße 18 (Eingang Stadtgrabenstraße 5), wo der Bekleidungsdiscounter KiK ansässig war, hat „Küstenrad“ am 1. Juli seine neunte Filiale eröffnet. Eine Art Soft-Opening mit Rabatten und vielen neugierigen Kunden. Die große Eröffnungsfeier ist aber am Sonnabend, 8. Juli, von 10 bis 16 Uhr. Dann wird gegrillt, es gibt Kuchen und Getränke.

„Küstenrad“ verkauft Pedelcs: als City- und Trekking-Räder, Manufaktur-Räder, sportliche Bikes und Lastenräder, Kompakträder, Falträder und Bambusräder – aber alle mit Motor. Die Auswahl ist groß, zurzeit stehen 70 im Laden, es werden aber 100, wie Filialleiterin Angelina Natermann erzählt. Alles Vorführräder, die ausprobiert werden können, erklärt Marketingleiter Felix Habke. Viele kommen aus deutscher Produktion. Velo de Ville ist dabei („zurzeit unser Topseller“), Isy, Bergamont, Schindelhauer, HNF aber auch die englischen Falträder von Brompton und den Voll-Karbon-Rädern von BMC. Es gibt aber auch Scott und Kalkhoff. Und alle können getestet werden.

„Wir beraten gerne auf Termin“, sagt Habke, auf der Website können Zeiten gebucht werden. Die Kunden werden vermessen und beraten, bevor sie sich auf ein Rad setzen. Und dann wird es im Küstenrad-Zentrallager in Neumünster bestellt, in Wunsch-Farbe und -Ausstattung.

Auch eine Werkstatt mit vier Plätzen gehört zu Küstenrad in Plön. Hier hat Lisa Reepsdorff die Leitung übernommen. Insgesamt gibt es fünf Arbeitsplätze in Werkstatt und Geschäft, das auch Zubehör im Programm hat. Sogar eine Sitzknochenvermessung, um bei einer Ergonomieberatung den individuell bequemsten Sattel zu finden. Geöffnet hat Küstenrad in Plön dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 16 Uhr.

