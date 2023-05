﻿Eckhard Lamp aus Stein ist tot: Er war der Bürgermeister der Herzen

Stein. Eckhard Lamp ist tot. Er starb im Altern von 83 Jahren. 40 Jahre lang, also fast sein halbes Leben, stand der Landwirt in Diensten seiner Gemeinde Stein. Von 1994 bis 2010 war er Bürgermeister in Stein und prägte die Entwicklung des einstigen Fischerdorfes hin zu einem Tourismusort mit rund 860 Einwohnern entscheidend mit.

Das Herz von Eckhard Lamp schlug für die Kommunalpolitik und seine Gemeinde Stein. Mit viel Engagement widmete er sich der Ortsentwicklung. In seiner Regie wurde ein umfangreiches Programm verwirklicht – von der Umgestaltung des Dorfangers bis hin zur Ansiedlung von Gewerbe. Eckhard Lamp brachte den Bau der Steiner Mole voran, die heute touristischer Anziehungspunkt ist.

Eckhard Lamp förderte den Breitensport

Sein besonderer Einsatz galt von jeher dem Sport. Selbst aktiver Fußballer, hob Eckhard Lamp den TSV Stein mit aus der Taufe, förderte den Breitensport in der Region und stand dem Verein 37 Jahre lang vor, dessen Ehrenvorsitzender Lamp bis zuletzt war.

Mit seinem integrativen Geschick und hohem persönlichen Engagement gelang auch der Bau der gemeinsamen Uferpromenade von Stein und Wendtorf – das größte Projekt in der Ortsgeschichte. Ihm lag stets das Miteinander in seiner Gemeinde am Herzen, das in Stein bis heute das gesellschaftlich-kulturelle Leben bestimmt.

Eckhard Lamp galt als Bürgermeister der Herzen, denn er hatte für alle, unabhängig von Parteibüchern, ein offenes Ohr und in den allermeisten Fällen auch eine Lösung für die Anliegen.

