﻿Edeka Selent punktet nach Wiedereröffnung mit breiterem Sortiment

Neben den Edeka-Märkten in Plön und Eutin führt Arne Ley nun auch den Laden in Selent. Knapp drei Wochen lang war der Supermarkt für einen Umbau geschlossen. So sieht es im Geschäft nach der Wiedereröffnung aus.

Selent. Über ein neues Einkaufserlebnis können sich die Menschen aus Selent und Umgebung freuen. Bereits zum 1. April hat Arne Ley, der auch zwei Edeka-Märkte in Plön und Eutin führt, den Edeka-Markt direkt an der B 202 in Selent übernommen, nachdem sich Vorgänger Michael Strutz in den Ruhestand verabschiedet hatte. Nun wurde das Geschäft komplett umgebaut.

„Das waren stramme sechs Wochen“, sagt Arne Ley. Denn zunächst wurde der Markt in Eutin ab 8. Oktober für eine Modernisierung geschlossen. Nach Abschluss der Arbeiten in Eutin blieben dann vom 21. Oktober bis 9. November die Türen in Selent zu, um dort alles umzubauen. Dafür wurde auch ein Teil des Mobiliars aus Eutin übernommen.

Edeka Selent: Post und Lotto im Eingangsbereich

„ Nach knapp drei Wochen Umbauarbeiten haben wir am 10. November wieder eröffnet“, berichtet Ley. Geändert hat sich einiges, erläutert er: Im Eingangsbereich befinde sich ein Extra-Stand für Post und Lotto. Der Obst- und Gemüsebereich sei vergrößert worden.

Die Regale habe man anders gestellt und gepackt. So seien die Bio-Artikel dem „normalen“ Sortiment zugeordnet worden. „Für Kunden ist es einfacher, wenn sie beispielsweise Mehl kaufen wollen, dass sie dann auch gleich zum Bio-Mehl greifen können“, meint er. An der Frischetheke gebe es Fleisch, Wurst und Käse.

Leergutautomat, LED-Beleuchtung und leiserer Fußboden

Er habe einen Leergutautomaten angeschafft, vorher sei das Leergut manuell entgegengenommen und sortiert worden. Jetzt würden die Flaschen gleich geschreddert und dann dem Recycling zugeführt, erklärt er. Auch energietechnisch habe man alles auf den neuesten Stand gebracht. Eine umweltfreundlichere CO2 -Kühlung ersetze die bislang verwendeten Kältemittel.

„Wir haben außerdem auf eine LED-Beleuchtung umgestellt und den Fußboden erneuert“, sagt Ley. Auf die alten Fliesen wurden Kunststoffmatten gelegt. „Das ist deutlich leiser mit den Einkaufswagen als auf den Fliesen.“

Das Sortiment habe sich deutlich vergrößert. 15.000 Artikel finden sich nun auf 800 Quadratmetern. Die Fläche sei relativ klein, normalerweise umfasse ein Supermarkt heutzutage um die 2000 Quadratmeter. Doch an diesem Standort sei ein Ausbau problematisch.

Umsatz im Edeka-Markt Selent steigt

Trotzdem sieht Arne Ley Potenzial für den Edeka-Markt in Selent. Der Mietvertrag sei von 2024 bis 2029 verlängert worden. Der Umsatz sei vom 1. April bis jetzt gestiegen. Es sei nicht unbedingt ein Saison-Markt, aber auch durch den Tourismus seien ab Mai die Umsätze hochgegangen. Mit dem Bau des Fehmarnbelt-Tunnels erwarte er noch mehr Verkehr auf der B 202 und dadurch mehr Kundschaft.

Zur Umsatzsteigerung trage außerdem der Ausbau der Warenanlieferung bei. „Vorher kam nur einmal die Woche neue Ware, wir haben gleich umgestellt auf zweimal die Woche – dadurch hatten wir eine ganz andere Warenpräsenz.“ Trotzdem könne es noch zu Lücken im Regal kommen: Gründe seien unter anderem der Preiskampf mit Herstellern (zum Beispiel Coca-Cola), der Mangel an Lkw-Fahrern sowie durch Corona und Krieg gestörte Lieferketten.

In Selent hat der Edeka-Markt nach dem großen Umbau wiedereröffnet. © Quelle: Silke Rönnau

Durch die Energiekrise und die gestiegenen Energiepreise gebe es allerdings Einbrüche bei der Gewinnspanne. „Wir können die Erhöhungen nicht eins zu eins an den Kunden weitergeben“, meint Ley, der in Selent zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Die hätten durchaus freie Hand, neue Produkte zum Beispiel an der Fleischerei einzuführen. Das müsse allerdings erst einmal anlaufen und bei der Kundschaft bekanntwerden. Erst nach einem Jahr entscheide er, ob ein Artikel wieder aus dem Sortiment genommen werde.

Positive Resonanz der Kundschaft

Die Resonanz der Kundinnen und Kunden auf den neu strukturierten und helleren Markt sei äußerst positiv, freut sich der Marktleiter. „Wir nehmen auch Wünsche und Anregungen gerne entgegen.“ Er sei dabei besonders flexibel: „Ich kann ja aus meinen anderen Märkten Produkte mitbringen, die wir hier noch nicht führen.“

Edeka-Markt Selent, Kieler Straße 2, Öffnungszeiten: montags bis sonnabends von 7 bis 20 Uhr.