Preetz. Wer im Ruhestand eine neue Aufgabe oder Herausforderung sucht, kann sich bei einer Ehrenamtsmesse am Sonnabend, 27. August, von 10 bis 16 Uhr im Haus der Diakonie in Preetz über verschiedene Angebote informieren. Unter dem Motto „Aktiv in der zweiten Lebensphase“ werben Wohlfahrtsverbände und diakonische Gruppen um Menschen, die sich in ihrer Freizeit für andere Menschen einbringen wollen.

„Nach zwei Jahren Corona-Pandemie haben wir gemerkt, dass viele Ehrenamtler sich zurückgezogen haben oder auf einen Neuanfang warten“, sagt Pastor Christoph Pfeifer aus dem Organisationsteam. Den Veranstaltern sei schon bewusst, dass die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, abgenommen habe. Aber es gebe ja auch zeitlich begrenzte Projekte. „Es liegt an einem selbst, was man aus der zweiten Lebenshälfte macht“, so Pfeifer.

Ehrenamtsmesse im Haus der Diakonie

Wer Interesse habe, könne am Sonnabend, 27. August, durch das ganze Haus gehen, in dem sich verschiedene Gruppen wie Besuchsdienste, Seelsorge, Anziehungspunkt, Tafel, Weltladen, Sozialverband, Begegnungstreff oder Flüchtlingshilfe vorstellen, so Pfeifer. Damit wolle man Verbände und Gruppen, die Unterstützung suchen, mit Menschen zusammenbringen, die Zeit dafür haben. Das alles sei völlig zwanglos, man könne auch einfach nur erste Kontakte knüpfen. Und wahrnehmen, was es in Preetz alles gibt, so Pfeifer: „Das ist ja eine ganz große Fülle.“

„Ich habe es selbst auch gemerkt: Nach einem halben Jahr Ruhestand fehlte mir irgendetwas“, erzählt Mitorganisatorin Petra Könecke. Für die Gesundheit sei es wichtig, eine neue Aufgabe und damit einen Sinn im Leben zu haben. „Wenn wir jetzt beide Gruppen zusammenkriegen, wäre das echt toll.“ Denn viele Organisationen brauchten noch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Dazu gehört auch Dirk Blischnok, Koordinator des Projekt Stromsparcheck im Haus der Diakonie. „Wir suchen Unterstützung.“

Die Ehrenamtsmesse beginnt um 10 Uhr mit einem Impulsreferat von Hauptpastor i.R. Helge Adolphsen vom Michel in Hamburg zum Thema „Leben ist das, was du daraus machst“. Danach kann man von Stand zu Stand schlendern und sich informieren. Um 12 Uhr erklingt Trommelmusik, bevor um 12.30 Uhr die Mittagspause beginnt. Weiter geht es ab 13.30 Uhr mit dem offenen Singen und ab 15 Uhr mit einem Kuchenbüfett.