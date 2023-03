﻿Ehrenamtsmesse in Schwentinental: Das erwartet die Besucher

Zum dritten Mal organisiert Giuliana Runge die Ehrenamtsmesse, die am 25. März in Schwentinental stattfindet.

Schwentinental. Nach der Coronapause soll es nun am Sonnabend, 25. März, erneut eine Ehrenamtsmesse im Rathaus in Schwentinental geben. Giuliana Runge vom Ehrenamtsbüro der Stadt organisiert sie. Von 14 bis 17.30 Uhr werden 30 Vereine und Verbände zeigen, was sie in der Stadt machen und wie man sich selbst engagieren kann.

Darunter sind die Arbeiterwohlfahrt (Awo), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), politische Parteien, der Computer Club, die Sprachpaten, die Hundefreunde, die Obdachlosenhilfe Kiel oder die Stadtbücherei. Vielen Vereinen fällt es schwer, genügend Vereinsmitglieder zu finden, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Beispielsweise fehlten dem RTSV aktuell unter anderem ein Jugendwart und Übungsleiter, erklärte Normen Wirsing, Pressewart des RTSV. Der Verein hofft, durch den Stand auf der Messe neue Mitglieder zu gewinnen, die sich engagieren wollen.

Doch auf der Ehrenamtsmesse soll niemand zu einem Amt verpflichtet werden. Das ist Giuliana Runge ganz wichtig. Interessierte sollen sich viel mehr einfach informieren können, was es in der Stadt für Angebote gibt und wie man sich einbringen könnte. „Das ehrenamtliche Engagement in Schwentinental ist sehr groß“, sagt Giuliana Runge.

Ehrenamtsmesse in Schwentinental: Neue Netzwerke knüpfen

Sowieso sollen mit der Ehrenamtsmesse nicht nur Posten besetzt werden. Der RTSV erhofft sich noch etwas ganz anderes. „Wir wünschen uns, dass die Vereine und Verbände stärker zusammen arbeiten und dass man auf der Messe in einen Austausch kommt“, sagt Normen Wirsing. Denn noch viel zu viel gebe es in der Stadt eher ein gegeneinander als ein miteinander. „Wir wollen Ressentiments abbauen“, sagt er.

Das Motto der diesjährigen Ehrenamtsmesse lautet „Ehrenamt als Chance – mach mit!“. Es ist die dritte Messe, die die Stadt organisiert. 2015 gab es sie zum ersten Mal. Alle zwei Jahre sollte sie eigentlich stattfinden, doch Corona machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung.

In Zukunft, so überlegt die Stadt derzeit, könnte die Ehrenamtsmesse mit einem Neubürger-Empfang verknüpft werden. „Neubürgerinnen und Neubürger, die nach Schwentinental kommen, fühlen sich nicht immer in das bürgerschaftliche Leben unserer Stadt eingebunden. Das Zugehörigkeitsgefühl kann durch eine Willkommensgeste wie einem Neubürger-Empfang erzeugt und gestärkt werden“, erklärte Bernd Petersen (SPD) im jüngsten Kulturausschuss. Seine Partei hatte einen Antrag für einen Neubürger-Empfang gestellt. Ob das eine gesonderte Veranstaltung wird, oder ob sie mit der Ehrenamtsmesse verknüpft werden kann, wird aktuell noch beraten.