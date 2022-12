Servicezentrale des Campinganlagenbetreibers in Schönkirchen feiert Richtfest

Die Regenbogen AG betreibt 19 Campinganlagen in ganz Deutschland. Um sich auf die Entwicklungen in der Campingbranche einzustellen, errichtet das Unternehmen ein neues Servicehaus in Schönkirchen für 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.