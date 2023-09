﻿Eier-Automat in Rantzau an der B 430 geknackt

Rantzau. Unbekannte Täter haben am Freitag einen Eier-Automaten in Rantzau direkt an der Bundesstraße 430 geknackt. Sie hatten es auf das Bargeld abgesehen. Landwirt Henning Schmidt schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro.

Die Täter hatten offenbar keine Angst vor Zeugen. Sie hebelten den Automaten zwischen 7 und 9 Uhr auf. In dieser Zeit herrscht starker Verkehr auf der Bundesstraße in Rantzau. Jemand muss also die Diebe gesehen haben.

Eier-Automat in Rantzau aufgebrochen: Wer hat die Täter beobachtet?

Schmidt kann den Tatzeitpunkt genau eingrenzen: Um 7 Uhr hatte er den Eier-Automaten kontrolliert. Da war noch alles in Ordnung. Als er um 9 Uhr wieder vorbeikam, war eine Eisentür aufgebrochen.

Die Täter benutzten ein Stemmeisen. 16 Mal setzten sie ihr Werkzeug an der Tür an, hinter der die Kasse des Automaten liegt. Das ist an Einkerbungen am Rahmen abzulesen. „So etwas dauert seine Zeit“, sagt Schmidt. Er hofft, dass sich Zeugen finden lassen.

Der Polizei sind Automatenaufbrüche bekannt. Ungewohnt ist, dass sie an einer viel befahrenen Straße geschehen und dann noch am hellen Tag.

Landwirt Schmidt verkauft seit Sommer 2022 Eier und Kartoffel aus eigener Produktion mit dem Automaten. Die Automatenfirma will so schnell wie möglich die aufgebrochene Tür reparieren.

KN