﻿Marode Sportstätten in Schwentinental: Besserung in Sicht?

Schwentinental. Rund ein Jahr es ist her, dass die Vereine in Schwentinental streikten, weil die Sportstätten marode sind. Sie klagten über Verletzungsgefahren, Schimmel und kaputte Hallen. Das sorgte für einen ordentlichen Medienrummel in der Stadt. Aber was hat der Streik wirklich bewirkt?

„Nicht viel“, antwortet Thomas Wellnitz, Vereinsvorsitzender des Raisdorfer Turn- und Sportvereins. „Ich bin total gefrustet und enttäuscht.“ Denn der Zustand der Sportstätten sei nach wie vor katastrophal. Den Sportbetrieb auf dem Gerhard-Scheerenberger-Platz mussten sie nun wegen der Maulwürfe einstellen. Der gesamte Platz sei ausgehöhlt, der Boden dadurch uneben und die Verletzungsgefahr groß. „Wir haben hier ständig Verletzte. Das ist nicht mehr zu verantworten.“

Jetzt müssen sich die Sportler auf die anderen Plätze aufteilen. „In diesem Jahr kriegen wir das hin. Aber die Mitgliederzahlen steigen, sodass wir bald mehr Mannschaften haben. Dann kann es schwierig werden“, sagt er. Dass das kein Zustand ist, sieht auch die Stadt so. „Der Platz soll nun regelmäßig gewalzt werden“, erklärt Martina Hansen, büroleitende Beamtin der Stadt.

Sport in Schwentinental: Laufbahn weiter kaputtgegangen

Doch der Sportplatz ist nicht das einzige, was den Vereinsvorsitzenden Sorgen bereitet. In der Schulturnhalle in Raisdorf gebe es Fenster, die sich nicht richtig schließen lassen oder die Hallenböden und Geräteräume seien verschmutzt, erklärt Thomas Wellnitz. In der Gymnastikhalle funktioniere im Eingangsbereich das Schloss nicht, sodass die Tür einfach geöffnet werden könne. An den Sprossenwänden stechen Splitter hervor, der Gerätewagen sei defekt.

In Klausdorf sei der Zustand der Laufbahn nach wie vor schlecht, ergänzt Dietmar Luckau, Vorsitzender des TSV Klausdorf. „Die Laufbahn wurde gerade gereinigt, aber jetzt ist sie kaputter als vorher“, klagt er. Denn zum Reinigen sei man dort mit einer großen Maschine gefahren.

Die Laufbahn in Klausdorf ist kaputt und hat Löcher. © Quelle: Jorid Behn

So frustriert wie Thomas Wellnitz ist Dietmar Luckau nicht. In Klausdorf sei einiges gemacht worden. Beispielsweise sei nun mehr Chlor im Wasser in der Schwimmhalle, um den Bakterienhaushalt gering zu halten. Die Halle hatte wegen der Bakterien in letzter Zeit häufiger geschlossen werden müssen. „Wir hoffen, dass es jetzt besser läuft“, sagt Dietmar Luckau.

Nach zwei Jahren hat der TSV Klausdorf auch wieder einen Kraftraum. Der ursprüngliche Raum hatte mal für die Betreute Grundschule weichen müssen. „Jetzt haben wir endlich Container bekommen.“

Stadtverwaltung: LED-Beleuchtung könnte im Herbst kommen

Positiv sieht Dietmar Luckau auch, dass die Sanierung der Hallenböden in der Schwentinehalle und der Schulturnhalle für dieses Jahr im Haushalt stehen. 300 000 Euro hat die Stadt eingeplant, um den Boden in der Schwentinehalle zu sanieren und 85 000 Euro für den Boden der Schulsporthalle. „Das ist zumindest ein Anfang.“ Saniert werden sollen sie eigentlich in den Sommerferien. Thomas Wellnitz ist aber skeptisch, dass bis dahin noch eine Fachfirma gefunden wird. Die Stadt ist da zuversichtlicher. „Wir haben bereits mit Preisanfragen gestartet und sind guter Dinge, eine Firma zu finden“, sagt Martina Hansen. Die Schulturnhalle könne eventuell auch in den Herbstferien saniert werden.

Weitergekommen sei die Verwaltung auch beim Thema LED-Beleuchtung der Sportplätze. Es gebe nun eine Berechnung der THG- und Stromeinsparungen, die notwendig ist, um Fördergelder zu bekommen. „Wir holen nun eine Kostenschätzung ein und dann könnte es im Herbst losgehen“, sagt Hansen.

In der Schulturnhalle in Klausdorf sind die Malerarbeiten zwar beendet, in den Duschen gibt es am Fußboden aber immer noch schwarze Flecken, die aussehen wie Schimmel. © Quelle: Jorid Behn

In der Schulturnhalle in Klausdorf seien zudem die Malerarbeiten abgeschlossen und der Schimmel beseitigt. Ein miefender Geruch schlägt einem dennoch entgegen, wenn man den Flur und die Umkleideräume betritt. In den Duschen sind über dem Boden schwarze Flecken an der Wand, die nach Schimmel aussehen. „Der Boden soll noch ausgetauscht werden“, verspricht die büroleitende Beamtin.