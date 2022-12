﻿Gerd Weber engagiert sich für die Special Olympics

Plön. Alle vier Jahre gibt es die Olympischen Spiele. 2024 finden sie in Frankreich statt. Außerdem gibt es die Paralympics, also die Sportwettbewerbe für Sportler mit Körperbehinderung. Seit 1968 gibt es aber auch die Special Olympic World Games – für Athleten mit geistiger Beeinträchtigung. Vom 17. bis 25. Juni werden sie 2023 erstmals in Deutschland stattfinden. Gerd Weber aus Plön hat sich als freiwilliger Helfer gemeldet und wird nach Berlin fahren.

Es ist die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung, ein buntes Fest des Sports für mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung. „Es geht also gar nicht ums Gewinnen“, sagt Weber. Er kennt sich inzwischen aus. Denn in diesem Jahr hatte er als Volunteer bereits bei den Nationalen Spielen der Special Olympics geholfen, auch in Berlin.

Die Idee dieser Sportveranstaltung begeisterte Gerd Weber

Vorher hatte Gerd Weber (71) noch nie etwas von den Special Olympic Games gehört. Bis er dann 2021 zufällig einen Werbe-Clip im Fernsehen sah. „Ich habe mich in derselben Minute als Helfer beworben“, erzählt er. Die Idee dieser Sportveranstaltung hatte den Plöner Kommunalpolitiker (Ratsherr für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) sofort begeistert.

Bei den Nationalen Spielen im Sommer war er beim Bowling eingeteilt. Eine olympische Sportart ist Bowling nicht, aber eine der beliebtesten Sportarten bei den Special Olympics. Im kommenden Jahr hat er sich für Badminton gemeldet. Auch Boccia wäre möglich gewesen. Oder Golf, Judo, Kanu, Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Segeln, Tischtennis, Volleyball.

Im Sommer hilft er im Bereich Badminton

Gerd Weber ist selber Sportler, ist Triathlet, Marathon-Läufer, Ausdauersportler. „Ich habe mein Leben lang Sport gemacht“, erzählt er. Er radelt sehr viel, beim Betriebssport hat er gebowlt. „30 Jahre lang habe ich Badminton gespielt“, zählt Weber weiter auf. Und genau in diesem Bereich hilft er also nächstes Jahr den internationalen Teilnehmern. Zum Beispiel, dass die Athleten perfekte Bedingungen vorfinden, alles reibungslos abläuft.

„Als Sportler habe ich selber viel Unterstützung von Helfern in Anspruch genommen. Jetzt möchte ich ein bisschen was zurückgeben“, erklärt Weber seine Motivation. An den Sport und an die Gruppe der Menschen mit Einschränkungen. Zeit habe er, „ich bin Rentner“, sagt der Bankkaufmann, der auch eine Pension in Plön betreibt. „Mehrere Jahre kam eine Gruppe Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen hierher, um Urlaub zu machen.“

Volunteers bei den Special Olympic Nationalen Spielen in diesem Jahr bekamen einen Hoodie mit Aufdruck „Ich helfe gerne“. © Quelle: Anja Rüstmann

Rückblick auf den Sommer 2022, zu den Special Olympic National Games in Berlin. Weber bezog mit seinem Wohnmobil auf einem Campingplatz Quartier. „Um 6 Uhr bin ich täglich aufgestanden, 20 Kilometer quer durch Berlin geradelt“, berichtet er. Es sei wunderschön gewesen. Ziel war eine sehr große Bowling-Anlage. Klimatisiert. „Wir hatten draußen 30 Grad.“ Weber hatte die Aufsicht für zwei Bahnen.

Am späteren Nachmittag war dann Zeit, andere Sportveranstaltungen zu besuchen. Zum Beispiel den Triathlon direkt an der Siegessäule und am Brandenburger Tor. Vieles habe im Olympiazentrum stattgefunden, aber eigentlich wurde in ganz Berlin Sport gemacht.

Das wird im Juni nicht anders. 7000 Sportler werden erwartet, 20000 Volunteers. Bis Ende Januar kann man sich noch als Volunteer bewerben. Voraussetzung: Mindestalter 16 Jahre. Es ist ein Ehrenamt. Anreise, Unterkunft, Verpflegung (außerhalb der Einsatz-Schichten) zahlen die Helfer selber. In Berlin können während der Spiele aber die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos genutzt werden, außerdem muss kein Eintritt bei Sportveranstaltungen gezahlt werden.

„Ich mache es für mich“, sagt Gerd Weber. Und damit ist er ja nicht allein, es gibt eine riesige Volunteers-Community. „Wir sind alle glücklich, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind und dass wir die Volunteers-Arbeit machen können“, erklärt der 71-Jährige. Und für ihn sei es sogar ein stückweit Urlaub. Zwei Tage vor der Veranstaltung reist er an, zwei Tage nach Abschluss geht’s nach Hause.

Bewerbung als Volunteer Die Special Olympic World Games finden vom 17. bis 25. Juni 2023 statt. Bis zu 20000 Volunteers aus der ganzen Welt werden im Sommer in Berlin mit dabei sein. Ohne sie gäbe es diese sportliche Großveranstaltung nicht. Wer mehr erfahren möchte, kann sich im Internet unter www.berlin2023.org informieren. Dort gibt es auch das Bewerbungsformular für Volunteers. Wer weitere Fragen hat, kann eine Mail an volunteers@berlin2023.org schicken. Volunteers werden beim Sport und in den Sportstätten gebraucht, aber auch in vielen anderen Bereichen – die Einsatzgebiete reichen von der Technik bis zur Logistik, vom Ticketing bis zum Transport oder Unterstützung bei den Zeremonien.

Wer einmal bei den Special Games ehrenamtlicher Helfer war, weiß aber auch: Es gibt eine starke Verbindung zwischen Volunteers und Athleten. „Sie drücken uns gegenüber aus, wie glücklich und dankbar sie über jeden freiwilligen Einsatz sind“, heißt es auf der Homepage der Veranstaltung. Als Volunteer unterstütze man eben die gesamte Ausrichtung der Spiele, auch die Special Olympic Bewegung, die Athletinnen und Athleten – und man unterstützt Inklusion.