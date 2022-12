Einbrecherbanden im Kreis Plön? Die Polizei gibt Entwarnung

Über soziale Netzwerke und Whatsapp verbreiten sich aktuell Warnungen vor Einbrecherbanden, die im Kreis Plön unterwegs sein sollen. Der Polizei sind die beschriebenen Taten nicht bekannt. Sie gibt zwar Entwarnung – erinnert aber dennoch an Vorsichtsmaßnahmen.

Nachrichten in sozialen Medien

Nachrichten in sozialen Medien

Plön. Sind aktuell Einbrecherbanden im Kreis Plön unterwegs? Entsprechende Warnungen verbreiten sich laut Polizei derzeit in den sozialen Medien und über Whatsapp-Gruppen. Allerdings geben die Ermittler Entwarnung – mahnen aber dennoch, Unbekannten keinen Einlass in die eigenen vier Wände zu gewähren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Nachrichten, die dem Anschein nach vor allem in den Bereichen Grebin und Lütjenburg kursieren, sei die Rede davon, dass sich „mehrere Einbrecherbanden“ unter einem Vorwand Zutritt zu Häusern verschaffen, um sie auszukundschaften. Es sei etwa von schwangeren Frauen, die um ein Glas Wasser bitten, oder von Handwerkern, die Wasseruhren prüfen wollten, die Rede, so die Ermittler. Auch angebliche Polizisten sollen geklingelt haben.

Polizei sind im Kreis Plön keine Fälle bekannt, die den Warnungen entsprechen

Kenntnisse über Fälle, die diesen Beschreibungen entsprechen, hat die Polizei allerdings nicht. Dann hätte sie darüber bereits informiert, betont ein Polizeisprecher. Von einer Häufung von Taten oder gar Banden könne in der Region aktuell nicht die Rede sein. Dennoch gibt es einige Fälle, in denen gerade ermittelt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bekannt ist ein Vorfall vom 5. Dezember in Lütjenburg: Dort berichtete eine 76-Jährige laut Polizei, dass ein vermeintlicher Handwerker erschienen sei, um den Wasserdruck zu messen. Sie habe ihn allerdings des Grundstücks verwiesen und die Polizei informiert. Es soll sich um einen rund 50 Jahre alten, etwa 1,60 Meter großen Mann mit kurzen, dunklen Haaren handeln. Der Mann soll typische Arbeitskleidung getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Lesen Sie auch

Unklar sei ein Sachverhalt, der am Mittwochnachmittag angezeigt wurde. Eine 78-Jährige aus Engelau gab gegenüber der Polizei an, dass während ihrer mehrtägigen Abwesenheit offenbar ein Bargeldbetrag aus dem Haus entwendet worden sei. Die eingesetzten Beamten konnten jedoch keine Aufbruchspuren feststellen. Es lägen derzeit auch keine Hinweise vor, dass sich jemand unter einem Vorwand Zutritt zu dem Haus verschafft hat.

Eine weitere Tat listet die Polizei rückblickend noch auf: Am 19. Oktober verschaffte sich ein vermeintlicher Handwerker Zugang zum Haus einer 86-Jährigen in Preetz. Er habe Bargeld erbeutet, nachdem er die Frau zum Ablesen der Wasseruhr in den Keller geschickt habe.

Polizei warnt: Keinen Fremden Zutritt gewähren

Die Polizei warnt grundsätzlich davor, fremde Menschen in die eigenen vier Wände zu lassen. Man solle stets misstrauisch sein, wenn Notlagen vorgetragen werden oder vermeintliche Handwerker unerwartet vor der Tür stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Folgende Tipps gibt die Polizei, sollte man dennoch jemanden ins Haus lassen: