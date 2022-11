﻿Signalschuss der Polizei löste Amokalarm an Schule aus

Eine Einbrecherjagd der Polizei, bei der ein Signalschuss fiel, sorgte am Montagmittag für Aufregung an der Offenen Ganztagsschule Augustental in Schönkirchen. Dort wurde kurzzeitig ein Amokalarm ausgelöst.

Schönkirchen. Ein Polizeieinsatz in Schönkirchen, bei dem ein Signalschuss fiel, hat am Montagmittag fälschlicherweise einen Amokalarm an der Offenen Ganztagsschule im Augustental ausgelöst, wie die Polizei bestätigt.

Laut Polizeisprecher Matthias Felsch hatten Ermittler aus Nordrhein-Westfalen bereits seit Längerem eine Einbrechergruppe aus dem Raum Schönkirchen im Visier. In der Nacht zu Montag konnten vier Tatverdächtige festgenommen werden, zwei weitere Personen sollten am Nachmittag folgen.

Polizist gab Signalschuss ab, um Kollegen seinen Standort mitzuteilen

„Eine der beiden Personen war in ein Gartengelände geflüchtet und hat dadurch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Dabei hat ein Kollege einen Signalschuss abgegeben, um den anderen Beamten mitzuteilen, wo er sich aufhält“, sagte Felsch. Auch per Drohne mit Wärmebildkamera sei nach dem Flüchtigen gesucht worden, der am Ende auch geschnappt wurde. Es habe aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die nahegelegene Schule gegeben, so Felsch.

Offenbar aufgeschreckt durch das Schussgeräusch hatte die Schule kurzzeitig einen Amokalarm ausgelöst. Unter Eltern in Schönkirchen kursierte eine Nachricht, dass dies aus Sicherheitsgründen geschehen war und sie sich keine Sorgen machen müssten. Die Schule war am Nachmittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.