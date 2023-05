Einbruch in Preetzer Gärtnerei: Polizei sucht nach Täterin

Preetz. Die Polizei hat nach einem Einbruch in eine Preetzer Gärtnerei am Sonnabend einen Mann vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige konnte zunächst mit einer weiteren Täterin unerkannt vom Tatort flüchten, teilten die Ermittler mit. Nach der flüchtigen Frau wird nun gesucht.

Die Polizei erhielt nach eigenen Angaben am Sonnabend gegen 6.20 Uhr den Hinweis, dass sich zwei unbefugte Personen auf dem Gelände einer Gärtnerei in der Wakendorfer Straße aufhielten und man den Verdacht habe, dass die Personen in die Gärtnerei einbrechen würden.

Zeugin beobachtete mutmaßliche Einbrecher bei Preetzer Gärtnerei

Mehrere Streifenwagen begaben sich daraufhin in Richtung der Gärtnerei. Noch während diese unterwegs waren, konnte eine Zeugin beobachten, wie eine männliche und eine weibliche Person den Tatort wieder verließen. Die männliche Person sei mit dem Fahrrad in Richtung Rethwischer Weg, die weibliche Person in Richtung B 76 gefahren.

Während sich die Besatzung eines Streifenwagens zur Gärtnerei begab, machten sich die anderen Streifenwagen auf die Suche nach den beiden Personen. Eine erste Überprüfung der Beamten bestätigte den Verdacht, dass in die Gärtnerei eingebrochen worden war. Vor Ort befand sich allerdings niemand mehr.

Tatverdächtiger wurde nach eineinhalb Stunden gefunden

Die Fahndung nach den beiden Flüchtigen verlief zunächst ohne Erfolg. Aufgrund der Beschreibung und der Fotos, die die Zeugin von den Verdächtigen gemacht hatte, konnten Beamte jedoch etwa eineinhalb Stunden später einen 41-Jährigen in der Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen.

In seiner Tasche fanden die Polizisten unter anderem auch Aufbruchswerkzeuge. Der 41-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Die Kripo in Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und ist insbesondere auf der Suche nach der weiblichen Verdächtigen. Die Frau ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat blonde Haare. Sie trug schwarze Oberbekleidung sowie eine hellblaue Cap und hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0431/160-3333 entgegen.