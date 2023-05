Einbruch in Preetz: Schmuck und Uhren im Wert von 135 000 Euro entwendet

Besuch in der Uni-Mensa

Er bittet zum Bürgerdialog in der Uni-Mensa: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kommt am Dienstag, 16. Mai, nach Kiel, will über die Herausforderungen der Arbeitswelt in der Region mit Menschen aus Kiel ins Gespräch kommen. So können Sie sich anmelden.