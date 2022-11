﻿Sportboothafen Lippe: Sandbank bremst Seenotretter aus – Lösung in Sicht?

Hohwacht/Behrensdorf. Eine Sandbank vor dem Sportboothafen Lippe bei Hohwacht bremst immer wieder das Seenotrettungsboot „Woltera“ aus. Das führte 2019 dazu, dass die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ihr Schiff für Monate aus dem Rettungsdienst abmelden musste. Der Petitionsausschuss des Kieler Landtages nahm sich nun des Problems an. Eine Lösung rückt näher.

Herbert Schmitz (80), Segler aus Hohwacht, reichte die Petition beim Landtag ein. Sein Ziel: Die Fahrrinne durch die Sandbank soll regelmäßig ausgebaggert werden. Das hatte bis 2018 der Besitzer des Sportboothafens, Franz Graf von Waldersee, übernommen. Doch wegen neuer Auflagen des Landes und der Kosten stellte von Waldersee die Arbeiten ein. Die Sandbank liegt vor der Küste und ist nicht Teil seines Hafens.

Video zeigt die schwierige Lage vor Lippe

Herbert Schmitz zeigte im Petitionsausschuss ein kurzes Video, wie die „Woltera“ nur mit Mühe über den Sandhügel unter Wasser rutscht. Eine Beschädigung der Schiffsschraube und des Unterbodens nicht ausgeschlossen.

Betroffen machte ihn zudem ein Bootsunfall vor der Einfahrt zum Sportboothafen, der als Notfallhafen in den Karten eingezeichnet ist. Ein Segler hatte gesundheitliche Probleme und wollte sich an Land Hilfe von einem Arzt holen. Wegen der geringen Wassertiefe vor Lippe geriet sein Boot in Not. Schmitz: „Das geht einfach nicht. Nur mit Glück ist nichts Schlimmeres passiert.“ Auch davon bekamen die Landtagsabgeordneten Bilder zu sehen.

Das Seenot-Rettungsschiff „Woltera" hat bei Niedrigwasser wegen einer Sandbank Probleme mit dem Auslaufen. Bei Notfällen in der Hohwachter Bucht kann das zu einem ernsten Problem werden. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Im Ausschuss war die Stimmung so: Ausbaggern ist beste Lösung. Aber wer bezahlt das dafür? Abteilungsleiter Tilo von Riegen vom Innenministerium berichtete von Problemen. Die „Woltera“ lief 2021 und 2022 zu bisher 15 Einsätzen aus. Jeweils etwa die Hälfte davon sind Fälle von Wasserrettung – zum Beispiel Kite-Surfer, die abgetrieben wurden. Das liegt in der Verantwortung des Landes. Die andere Hälfte sind Schiffe in Seenot. Das ist ein Aufgabengebiet des Bundes.

Nun könnte man meinen, Bund und Land würden sich die Kosten teilen. Doch beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, der zuständigen Bundesbehörde, kam von Riegen nicht weiter. Ein Schreiben des Ministers blieb unbeantwortet. In einem Telefongespräch wies das Amt jede Verantwortung für die Räumung der Sandbank von sich, so von Riegen. „So gehen normalerweise Behörden in Schleswig-Holstein nicht miteinander um.“

Die Probleme mit der Wassertiefe beginnen unmittelbar vor der Einfahrt zum Sportboothafen Lippe. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Für Thomas Jepsen (CDU) ist die Lage klar. Das Land ist für die Wasserrettung zuständig. „Wir müssen in Lippe handeln.“ Ähnlich sieht es der Vorsitzende des Petitionsausschusses Hauke Göttsch. Der Hafen muss eine freie Einfahrt haben. Für Einsätze sind die DGzRS-Boote in Laboe und Heilenhafen zu weit entfernt. Göttsch: „Dann könnten wir noch Leichen bergen.“

Landtag entscheidet über finanzielle Hilfen fürs Ausbaggern

Der Petitionsausschuss wird in seiner nächste Sitzung eine Empfehlung für den Landtag treffen. Die könnte lauten: Das Land stellt für regelmäßige Baggerarbeiten Geld zur Verfügung. Darüber entscheidet der Landtag, wenn er seinen Haushalt verabschiedet

Möglich wäre auch, zusätzlich ein Schreiben an das Verkehrsministerium in Berlin. Das könnte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt auf Kurs bringen und doch zu einer finanziellen Beteiligung beim Ausbaggern veranlassen.

Derzeit hat die „Woltera“ genügend Wasser unter dem Kiel, wenn sie zu Einsätzen ausrückt. Peter Eberhardt, Chef der Dänischen Wasserbau GmbH, rückte auf eigene Kosten zum Hafen Lippe aus und machte die Fahrrinne wieder frei. Die Kosten von 60.000 Euro trug er aus eigener Tasche. „Das darf nicht sein“, war sein Antrieb für die Aktion. Sein Unternehmen hält an vielen Häfen an der Ostseeküste die Einfahrten frei.