﻿Projekt Solawi: Gemeinschaft Grebinsrade baut solidarische Landwirtschaft auf

Martensrade. Das Interesse an sogenannten solidarischen Landwirtschaften (Solawi) wächst bundesweit. Es sind Zusammenschlüsse von Bauern und Haushalten aus einer Region, die auf regionale Landwirtschaft Wert legen. Die Abnehmer von Obst und Gemüse schließen für ein Jahr einen Vertrag mit dem Bauern ab und verpflichten sich, die Ernte abzunehmen. So können Landwirte krisensicherer wirtschaften.

Jetzt möchten auch die Lebens- und Werkgemeinschaften Grebinsrade auf dem Hof eine solidarische Landwirtschaft nach Demeter-Richtlinien aufbauen und suchen dafür Mitstreiter. Grebinsrade ist eine sozialtherapeutische, ländlich gelegene Einrichtung für Menschen mit unterschiedlichem Assistenzbedarf. In den Behindertenwerkstätten arbeiten derzeit 72 Menschen, 65 von ihnen wohnen auf dem Hof.

Grebinsrade: Behinderteneinrichtung für Öffnung des Hofes

Tagtäglich ziehen sie Kerzen, weben Sitzkissen, Geschirrhandtücher oder arbeiten draußen im grünen Arbeitsbereich – auf dem Acker, im Gewächshaus, auf der Streuobstwiese. Rund zwei Hektar Land und ein 200 Quadratmeter großes Gewächshaus müssen die Menschen bewirtschaften. Auch Hühner und Rinder gehören dazu.

Das ist der Hof Grebinsrade Der Verein Lebens- und Werkgemeinschaften Grebinsrade entstand 1977 aus dem Zusammenschluss von Eltern, Lehrern und Anhängern der Rudolf-Steiner-Schule für seelenpflegebedürftige Kinder in Kiel. Ziel war es, den betreuten Menschen auch nach der Schulzeit Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten geben zu können. Mit dem Kauf eines Resthofes in der Gemeinde Martensrade wurde der Grundstein gelegt. Geistiger Hintergrund der Arbeit ist die von Rudolf Steiner geprägte Anthroposophie. Die Menschen können in vom Elternhaus unabhängigen Lebensgemeinschaften wohnen und entsprechend ihrer Neigungen und Begabungen arbeiten. Aktuell arbeiten auf dem Hof 72 Menschen mit Behinderung. 21 von ihnen sind im „grünen Bereich“ tätig und werden nun gemeinsam mit Fachpersonal das Feld für die Solawi bewirtschaften. Getragen wird die Einrichtung heute weiterhin vom Verein Lebens- und Werkgemeinschaften Grebinsrade. Finanziert wird sie durch öffentliche Mittel, den Erlösen aus den produzierten Produkten, Mitgliedsbeiträgen sowie Spenden.

Ziel der solidarischen Landwirtschaft auf dem Hof Grebinsrade ist vor allem die Öffnung des Hofes als Begegnungsort. Der Hof und seine Mitarbeiter seien etwas abgeschottet, sagt Michaela Eschenfelder aus dem Vorstand der Lebens- und Werkgemeinschaften Grebinsrade. „Wir sind hier sehr weit draußen.“ Die Menschen mit Behinderung hätten kaum Kontakt zu anderen.

Grebinsrade, das eigentlich zu Martensrade gehört, wirkt tatsächlich wie ein eigenes Dorf. Auf der einen Straßenseite wohnen die Mitarbeiter, auf der anderen sind die Werkstätten, in denen sie arbeiten, und der Acker, der bewirtschaftet wird. Die solidarische Landwirtschaft, so hofft Eschenfelder, könne mehr Menschen von außerhalb auf den Hof ziehen. Sie plant dafür entsprechende Mitmach-Tage.

Neustart in Grebinsrade: Solidarische Landwirtschaft startet im April

Die erste Saison der Solawi soll im April starten. Interessierte können sich dazu am Montag, 16. Januar, von 19 bis 20 Uhr näher informieren. Im Alten Speicher in Preetz, Feldmannsplatz 6, will der Hof sein Projekt vorstellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es soll veganen Grebinsrader Eintopf mit hofeigenem Gemüse geben.

Große Pläne in Richtung einer solidarischen Landwirtschaft: Michaela Eschenfelder ist im Vorstand des Hofes Grebinsrade. © Quelle: Jorid Behn

Auf dem Hof Grebinsrade wird es insgesamt 40 Anteile geben, die einzelne oder mehrere Haushalte kaufen können. Bevor die Solawi-Saison startet, kalkuliert der Hof seine Kosten für ein Jahr. Saatgut, Jungpflanzen, Personalkosten, Versicherungen, und alles, was dazu gehört, werden berechnet. Auf der Basis dieser Kalkulation bezahlen die Verbraucher monatlich einen festen Betrag für die Ernte, die sie wöchentlich abholen können. Die Kosten eines Anteils richten sich danach, wie viele Teilnehmer mitmachen, und variiert von Jahr zu Jahr etwa zwischen 110 und 130 Euro pro Monat, erläutert Michaela Eschenfelder.

Die Ernte ihres Anteils bekommen die Abnehmer vollständig. Auch wenn sie zum Beispiel im Urlaub sind: „Das ist ein Teil der solidarischen Landwirtschaft. In so einem Fall muss man sich jemanden suchen, der es stattdessen abnehmen kann.“

Entscheiden können die Abnehmer darüber, was angepflanzt wird. „Isst jemand beispielsweise keinen Grünkohl, pflanzen wir ihn erst gar nicht an“, erklärt Eschenfelder. Der Ernteanteil könne wöchentlich auf dem Hof abgeholt werden. In Zukunft soll zusätzlich ein Abholort in Preetz oder in Kiel eingerichtet werden. Auch Eier können die Abnehmer erwerben.

Die Mitarbeiter freuen sich schon auf die neue Zeit. Die Arbeit auf dem Feld macht ihnen Freude, erzählen sie. „Es bringt Spaß zu beobachten, wie das Gemüse wächst“, erklärt Sabrina Frahm. Das Ernten sei aber immer das Beste. „Die Karotten aus der Erde zu ziehen, ist lustig“, sagt Inga Jensen. Manchmal sei die Arbeit aber auch anstrengend – vor allem, wenn im Sommer die Sonne auf das Feld scheine.