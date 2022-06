Nach den Ursachen der Massenkarambolage auf der A 21 am Mittwoch in Stolpe wird weiter fieberhaft geforscht. Den 70 Einsatzkräften boten sich erschütternde Bilder – inklusive einem Toten und eingeklemmter Verletzter in schwer beschädigten Autos. Jetzt schlägt die Stunde der Notfallseelsorger.

Stolpe.Der schwere Unfall auf der A 21 am Mittwoch in Höhe Stolpe hält die Region weiterhin in Atem. Nach den jüngsten Erkenntnissen prallten am späten Vormittag ein Lkw und sieben Pkw auf der Richtungsfahrbahn Kiel ineinander. Die aktuelle Bilanz ist erschütternd: Ein 52-jähriger Pkw-Beifahrer starb noch an der Unfallstelle, vier Schwer- sowie fünf Leichtverletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gutachter suchen weiterhin nach der zentralen Ursache der Massenkarambolage. Ob ein Hagelschauer in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Unfall beigetragen haben könnte, ist noch offen.

Wehrführer Thorsten Janßen von der Freiwilligen Feuerwehr Wankendorf fungierte während des mehrstündigen Rettungseinsatzes als Einsatzleiter. Den rund 70 Einsatzkräften aus Wankendorf sowie den Feuerwehren Ascheberg, Belau, Depenau, Preetz sowie Stolpe bot sich ein grausiges Bild: Während der in den Unfall verwickelte Kieslaster „nur“ einen schweren Heckschaden davontrug, gehen die organisierten Brandschützer bei den sieben betroffenen Pkw von Totalschäden aus. Ob der Hagelschauer den Unfall verursacht oder zumindest beeinflusst hat, kann und will der Chef der Wankendorfer Brandschützer nicht beurteilen.

War ein Hagelschauer die Unfallursache in Stolpe?

Als das Team um Thorsten Janßen aus Wankendorf an der Unfallstelle ankam, waren die Hagelkörner auf den Seitenstreifen noch gut zu erkennen. „Einen Hagelschauer bei der Abfahrt in Wankendorf hatten wir aber nicht, es gab nur ein bisschen Regen“, berichtet der 50-jährige Wehrführer. Es war nicht einfach für die beteiligten Wehren, das schwere hydraulische Gerät zu den verstreut liegenden Autowracks zu bekommen, führte er weiter aus. Mehrere Fahrzeuge mussten mit Spreizern und Scheren aufgeschnitten werden, um eingeklemmte Insassen zu befreien.

Den Feuerwehrleuten muss sich ein erschütterndes Bild geboten haben. Gleich zwei Rettungshubschrauber landeten nach Angaben von Moritz Bünning, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Plön, an der Unfallstelle. Die Schwerverletzten wurden in die Unikliniken Kiel und Lübeck sowie ins Städtische Krankenhaus Kiel geflogen – bei zwei Betroffenen bestand Lebensgefahr. Die Leichtverletzten kamen ins Preetzer Hospital. „Wir hatten auch Seelsorger vor Ort, die sich zunächst vorrangig um die Augenzeugen und Unfallbeteiligten kümmerten“, erklärt Bünning.

Petra Ihrens hat mit den grausigen Bildern zu kämpfen

Einige Einsatzkräfte wie Petra Ihrens bekommen die Bilder nicht aus dem Kopf. Die Wankendorferin greift jetzt zu Besen, Feudel und Schrubber. „Putzen ist meine Art, mit der Situation fertig zu werden“, erzählt die Brandschutzerzieherin der Wankendorfer Wehr. Seit rund 30 Jahren engagiert sich Petra Ihrens bei den örtlichen Brandschützern, aber so einen schweren Unfall hat sie noch nie erlebt. „Damit habe ich noch zu kämpfen, deshalb möchte ich noch mit den Notfallseelsorgern reden. Das ist heutzutage ja auch keine Schande“, sagt die Feuerwehrangehörige, die selbst in einem Team der Psychosozialen Notfallversorgung aktiv ist.

Unterdessen forschen die eingesetzten Gutachter weiter nach den Unfallursachen. Frühestens am Freitag könnte es nach Angaben von Lars Brockmann, Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Bad Segeberg, neue Erkenntnisse zum Unfallgeschehen geben. „Die Zeugen und Beteiligten sind noch nicht auskunftsfähig“, erklärte der Polizeisprecher.