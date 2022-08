﻿Einschulung im Kreis Plön: Eine gute Nachricht für alle Standorte

Schließung von Grundschulen? Diese Angst trieb vor einigen Jahren manche kleine Gemeinde im Kreis Plön um, weil die Schülerzahlen sanken. Am ersten Schultag von 1283 Jungen und Mädchen hatte Schulrätin Astrid Fock am Mittwoch eine gute Botschaft für die Standorte der Einrichtungen.

Plön. 1283 Jungen und Mädchen erlebten am Mittwoch ihren ersten Schultag. Tausende Mütter, Väter, Großmütter und Großväter begleiteten die Abc-Schützen in diesem aufregenden Moment. Die Zeiten, in denen Grundschul-Standorte wegen niedriger Schülerzahlen um ihren Bestand bangen mussten, sind offenbar vorbei. Die Tendenz bei den Erstklässlern ist leicht steigend, so Schulrätin Astrid Fock. „Nein“ ist ihre kurze Antwort auf die Frage, ob Standorte von Grundschulen bedroht sind.

Das war vor Jahren noch anders. Dörfer wie Dannau, Stolpe, Schipphorst oder Giekau fürchteten den Verlust ihrer kleinen Schulen, die für die Orte von großer Bedeutung sind. Im Falle einer Schließung hätten die Kinder weite Wege zur nächsten Grundschule auf sich nehmen müssen.

Die Rettung für die Grundschulen: Umwandlung in Außenstellen

Und das brachte die Rettung: Die Zwergschulen gaben ihre Selbstständigkeit auf und wurden zu Außenstellen einer großen Grundschule. So schlüpfte beispielsweise Dannau unter den Schirm der Ostseeschule Blekendorf, Stolpe schloss sich Wankendorf an. Für die Kinder änderte sich dadurch nichts.

Die Mindestschülerzahl pro Außenstelle beträgt 44 Schülerinnen und Schüler. Bei besonderen Lernkonzepten der Schule können es auch nur 27 sein. So wird in Dannau zum Beispiel klassenübergreifender Unterricht angeboten. Ältere und jüngere Schüler lernen hier zusammen in einem Raum.

Das Foto fürs Familienalbum von der Einschulung: Väter, Mütter und Verwandte bilden einen Pulk, um Handyaufnahmen zu machen. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Für Unmut sorgte vor Jahren ein Schulentwicklungsplan, der Prognosen auf die Schülerzahlen abgab. Für Dannau lautete die Rechnung 2016 auf nur noch 25 Kinder. Die damalige Aussage: Tendenz weiter sinkend. Tatsächlich sind es aktuell 43 Jungen und Mädchen inklusive der neun neuen Erstklässler.

Die größten Grundschulen im Kreis sind die Standorte in Lütjenburg, Schönberg und Schwentinental. Die kleinsten Einrichtungen liegen in Blekendorf, Bönebüttel und Schwartbuck.

Alle 1282 Erstklässler erhalten ein Geschenk des Amtes für Abfallwirtschaft: bunte Brotdosen und Trinkflaschen aus Edelstahl, die nicht kaputt gehen können. Seit 1994 pflegt die kreiseigene Einrichtung diese Tradition. Das Ziel: Müll vermeiden. Das Verpacken von Pausenbroten in Papier oder Folie kann so entfallen. Die Trinkflasche erlaubt den Verzicht auf Getränkeverpackungen aus Weißblech oder Aluminium.