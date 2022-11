﻿Einstimmiger Beschluss: Dersau kauft den Gasthof Westphal

Ende 2010 schloss der Gasthof Westphal in Dersau. Inzwischen gibt’s mittwochs eine Art Stammtisch, Familienfeiern können hier auch stattfinden. Aber wie sieht die Zukunft aus? Jetzt nahm die Gemeinde das Grundstück in der Ortsmitte ins Visier. Es fiel die Entscheidung zum Kauf.

Das ehemalige Hotel/Restaurant Westphal liegt in Dersau direkt am Dorfplatz.

Dersau. Rund 30 Zuhörer sind am Dienstag zur Sitzung der Dersauer Gemeindevertretung gekommen. Eine ungewöhnlich gute Beteiligung. Die Tagesordnung hatte es aber auch in sich, denn es sollte die Entscheidung fallen, ob die Gemeinde des Gasthof Westphal in der Ortsmitte kauft oder nicht. Damit die Gäste zum Thema Fragen stellen konnten, unterbrach Bürgermeister Holger Beiroth die Tagesordnung. "Es kamen durchweg sachliche Fragen zur Größe, zu den Plänen, zum Abriss", so Beiroth.

Anschließend stimmten die Gemeindevertreter ab. Einstimmig erhielt der Bürgermeister den Auftrag, den Grundstückskaufvertrag abzuschließen. Für 550 000 Euro inklusive aller Nebenkosten erwirbt die Gemeinde das 2100 Quadratmeter große Grundstück. Damit behält die Gemeinde in diesem zentralen Bereich die Planungshoheit. Außerdem kann das Grundstück genutzt werden, wenn mittelfristig Ersatz für das kombinierte Dorfgemeinschafts-Feuerwehrgerätehaus benötigt wird.