﻿Landwirte und Gärtner im Kreis Plön sicher: „Es gibt keinen Frost mehr“

Preetz/Postfeld/Pohnsdorf/Trent. Die am 11. Mai beginnenden sogenannten Eisheiligen markieren für Bauern eine wichtige Wetterscheide. Bis zum Tag der Kalten Sophie – in Norddeutschland am 13. Mai – besteht laut der Bauernregel noch eine hohe Wahrscheinlichkeit für Bodenfrost. Erst danach ist die Ernte sicher. Gilt das auch heute noch?

Meteorologisch sind zu diesem Zeitpunkt im Jahr in unseren Breiten die letzten Nachtfröste zu erwarten. Wegen des Zusammenfalls von Wetterbedingungen und Namenstagen einiger Heiliger wird diese Periode die „Eisheiligen“ genannt.

In Norddeutschland spricht man vom 11. bis 13. Mai von den Eisheiligen – im Süden und Südosten kommen der 14. und 15. Mai dazu. Dafür ist hier der 11. Mai kein Eisheiliger. Erklärung: Die Kaltluft braucht laut Deutschem Wetterdienst etwa einen Tag, um bei Nord-Wetterlagen von Nord nach Süd vorzudringen. Ergo kommen auch die Nachtfröste – und damit die Eisheiligen – einen Tag später.

Kartoffeln mögen keinen Frost

Aber sind die Eisheiligen tatsächlich eine gute Eselsbrücke, nach der man sich richten kann, wenn die Pflanzen keine Frostschäden erleiden sollen? Denn bei der Übertragung der uralten Aufzeichnungen auf den heute angewendeten, gregorianischen Kalender wurden die Gedenktage unverändert übernommen, sodass sie eigentlich erst rund zehn Tage später stattfinden müssten.

Für Carsten Kröger vom Kartoffelhof Kröger in Postfeld spielen die Eisheiligen auf seinen acht Hektar keine Rolle. Die Frühkartoffeln kämen als Erstes in die Erde und seien jetzt schon aufgelaufen, das heißt sie gucken aus der Erde, erklärt der Landwirt. Mit den Eisheiligen würden sie „einen auf den Deckel kriegen“. Die Blätter werden schwarz – das bedeute eine Woche Vegetationsrückschlag.

Diese Frühkartoffelpflanze hat Frost abbekommen und an den Blättern Schaden genommen. Sie braucht jetzt länger, um ins Wachstum zu kommen. © Quelle: Signe Hoppe

Kröger glaube nicht, dass die Eisheiligen noch kommen. Seine Frühkartoffeln schütze er einfach mit Flies oder Lochfolie – dann ist ihm und den Kartoffeln der Frost egal.

Frost schadet Mais und Raps

Landwirt Detlev Blunk vom Hof Hörnsee in Pohnsdorf erklärt: „Bei uns spielen die Eisheiligen am ehesten im Maisanbau eine Rolle. Wenn der Mais gekeimt ist, dann ist Frost ungünstig, insbesondere wenn er in einer Senke steht, dann kann er schon mal Schaden nehmen. Das haben wir die letzten Jahre aber so gut wie nie gehabt.“

Blunk lege das Maiskorn erst in den Boden, wenn dieser nachhaltig über acht Grad habe. „Aber ein gewisses Risiko bleibt. In einer Senke kann der Mais schon mal verloren gehen.“ Er habe den Eindruck, dass die Eisheiligen in diesem Jahr schon früher waren. Für die aktuelle Rapsblüte wäre es nicht günstig, wenn es noch Frost geben würde, so Blunk. Die Rapspflanze würde dann deutlich weniger Schoten ansetzen.

Auf Gut Trenthorst vermietet Hendrik Wiggering bepflanzte Gemüsebeete. Aber Mitte Mai gehe es los, dann seien 95 Prozent der 4000 Quadratmeter für seine rund 90 Mieter bepflanzt. Für ihn sei die 19. Kalenderwoche der Richtwert, ab dem man im Freiland eine Menge machen kann.

Eisheilige kommen nicht mehr

Bis auf Zucchini, Kürbis, Aubergine, Tomaten und Gurke könne man alles bedenkenlos reinsetzen, erklärt Wiggering. In den letzten zehn Jahren hätte es die Eisheiligen nicht mehr wirklich gegeben. In diesem Jahr seien sie schon gewesen, glaubt der 28-Jährige.

Am kommenden Wochenende werden seine Beet bepflanzen. Sämereien wie Gelbe und Rote Beete und Möhren säht er direkt ins Beet aus. Bohnen sollten auf keinen Fall Frost abbekommen. Die Radieschen stehen schon in Reihe und zeigen ihre Blätter, der Spinat guckt raus, ebenso Steckzwiebeln und Schnittlauch, und auch bei Kohlgewächsen sei er ziemlich entspannt.

Die Sommerblumen von Christian Möller sind frostempfindlich, doch der Gärtnermeister glaubt, dass die Eisheiligen schon vorbei sind. © Quelle: Signe Hoppe

Gärnermeister Christian Möller steht in seinem Gewächshaus und empfiehlt seinen Kunden immer, auf Frostgefahr zu achten. „Viele hatten in diesem Jahr keine Stiefmütterchen und möchten jetzt zu früh schon das Sommerprogramm haben. Da sollte man die Blumen nachts lieber reinholen.“

Seine Gewächshäuser werden nachts beheizt, denn die Sommerblumen sind frostempfindlich. „Abwarten ist normalerweise der sichere Weg“, meint Möller, doch er ist sich sicher: „Es gibt es keinen Frost mehr.“