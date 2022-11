﻿Elterntaxis in Preetz: Gespräche mit Autofahrern zeigen Wirkung

Sie sprachen drei Tage lang Väter und Mütter an, die ihre Kinder mit dem Auto direkt vor eine Grundschule in Preetz (Kreis Plön) fuhren. Die Initiative gegen Elterntaxis hatte Erfolg. Nur Anlieger nutzen in dieser Zeit den Weg. Diesen Schritt will die Gruppe nun gehen, damit es so bleibt.

Preetz. Es war ein ungewöhnlicher Anblick: Der Lohmühlenweg in Preetz war drei Tage lang morgens und mittags so gut wie autofrei. Eine Initiative gegen Elterntaxis hatte Erfolg mit ihrer Aufklärungsaktion. Väter und Mütter ließen ihre Kinder nicht mehr direkt vor der Friedrich-Ebert-Schule aussteigen, sondern an anderen Plätzen.

Antje Seebens-Hoyer gehört zu den Organisatorinnen der Aktion. Sie und ihre Mitstreiter stellten sich an den Enden der Straße auf und sprachen mit den Autofahrern, die in den Lohmühenweg fuhren. Wenn es sich um Eltern handelte, die ihre Kinder zur Schule bringen oder abholen wollten, baten sie darum, den Weg nicht zu benutzen. Die allermeisten drehten um.

Elterntaxis am Lohmühlenweg sorgten in der Vergangenheit für gefährliche Situationen

Seebens-Hoyer: „Der Großteil zeigte Verständnis, nur wenige waren genervt.“ Der Erfolg: Der Lohmühlenweg verwandelte sich zurück in eine reine Anliegerstraße. Das bedeutete mehr Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler, denen keine Elterntaxis in die Quere kamen. In der Vergangenheit waren immer wieder gefährliche Situationen beobachtet. Der Grund, für besorgte Eltern, die Initiative zu ergreifen.

Was geschieht, wenn die Elternposten nicht mehr am Lohmühlenweg stehen? Seebens-Hoyer macht sich keine Illusionen: „Ein großer Teil der Eltern wird wieder bis vor die Schule fahren.“ Sie hofft aber auf die Kinder. Wenn Kinder selbst zur Schule laufen und nicht gefahren werden, stärke dies das Selbstbewusstsein. Das habe sie an ihrer Tochter beobachtet. Vielleicht haben einige der Kleinen in diesen Tagen daran gefallen gefunden, zu Fuß zu gehen.

Dennoch sieht Seebens-Hoyer die Ziele der Initiative erreicht. Der Lohmühlenweg verwandelte sich für drei Tage in eine richtige „Schulstraße“. Auch die Anlieger fanden die Aktion toll. Sie vermissten den übermäßigen Verkehr vor und nach der Schule nicht.

Jetzt hofft Seebens-Hoyer auf die Preetzer Stadtvertretung. Der nächste Schritt wäre die Ausweisung des Weges als Spielstraße. Dann wäre für Autofahrer – mit Ausnahme der Anlieger – die Straße ganz offiziell tabu. Das kann aber nicht die Stadt allein beschließen. Sie muss dafür einen Antrag beim Kreis einreichen. Nach dem Feldversuch sagt sie: „Ich glaube, wir haben gute Chancen.“