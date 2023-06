﻿Warum sich für Preetzer Hausbesitzer eine energetische Sanierung lohnt

Preetz. Die Stadt Preetz treibt die Energiewende voran. Sie plant ein Wärmenetz für das Klosterquartier und die Innenstadt. Eine erste Informationsveranstaltung im März stieß auf riesiges Interesse. Im zweiten Teil ging es nun darum, wie der Bedarf schon im Vorfeld durch energetische Sanierungen gesenkt werden kann. Doch das lockte nur wenige hinter dem Ofen hervor.

Weniger als 20 Zuschauerinnen und Zuschauer verloren sich in den Stuhlreihen der Mensa in den Schulen am Hufenweg, als Bürgermeister Tim Brockmann betonte: „Ich hoffe, dass wir die Wärmewende gemeinsam vorantreiben können.“ Wärmenetze hätten große Vorteile, da Wärmepumpen nicht überall eingesetzt werden können, insbesondere nicht in einer dicht bebauten Innenstadt.

Wärmenetz für Innenstadt und Klosterquartier in Preetz

Dass das Interesse an regenerativen Energien groß ist, hatte sich bei der Auftaktveranstaltung für eine Wärmeversorgung in der Innenstadt und im Klosterquartier in Preetz gezeigt. Dabei wurden verschiedene Möglichkeiten wie Tiefengeothermie oder Großwärmepumpen vorgestellt. Die Preetzer Bürger-Energie-Genossenschaft plant bereits eine Wärmeversorgung durch Solarthermie- und Holzhackschnitzelanlage für den Nordwesten der Stadt.

Wichtig sei aber auch, den Bedarf im Vorfeld zu reduzieren, damit diese Energie gar nicht erst erzeugt werden muss, hieß es bei der Auftaktveranstaltung. Ingenieur Jörg Wortmann vom Büro Wortmann-Energie erläuterte, was jeder Einzelne tun kann und welche Fördermöglichkeiten es gibt.

Er berichtete, was Wärmedämmung, mehr Energieeffizienz und der Einsatz erneuerbarer Energien für den Geldbeutel und die persönliche Klimabilanz bringen. „Wir säßen alle nicht hier, wenn wir nicht diese Energiepreissituation hätten“, meinte er. Die Preise für Öl und Gas würden in den kommenden Jahren weiter steigen.

Wärme geht durch Dach, Fenster, Wände, Kellerdecke verloren

Deshalb wolle er Möglichkeiten für eine Effizienzsteigerung aufzeigen. „Wir haben Häuser aus dem Baujahr 1650 bis hin zu Neubauten in der Innenstadt von Preetz“, erklärte er. Die meiste Wärme gehe durch das Dach, die Außenwände, Fenster, Heizung, Lüftung oder Kellerdecke verloren. „Durch Glasbausteine zum Beispiel verliert man fünfmal so viel Wärme wie durch neue Fenster“, sagte er und zeigte ein Foto eines städtischen Hauses.

Wortmann stellte Förderprogramme von KfW oder BAFA vor und erläuterte, wofür man welche Zuschüsse beantragen kann. Ganz wichtig: „Man braucht einen hydraulischen Abgleich der Heizung“, betonte er. Sinn mache auf jeden Fall eine Energieberatung, um einen Fahrplan für die energetische Sanierung seines Hauses zu haben. Für investive Maßnahmen könne man dann bis zu 15 Jahre lang Förderungen beantragen.

Energie: Einsparpotenziale bei Häusern in Preetz

Bei der Auftaktveranstaltung waren drei kostenlose Gebäude-Checks verlost worden. Die Ergebnisse stellte Wortmann als Beispiele für Einsparpotenziale vor. So habe man bei einem unter Denkmalschutz stehenden Haus aus dem 18. Jahrhundert festgestellt, dass Heizungsrohre noch außerhalb – zu einem früheren Heizhaus – verliefen. Durch das Abklemmen dieser Rohre könne man 20 Prozent sparen.

Die bisherigen Plattenheizkörper hätten außerdem eine zu geringe Wärmeleistung, sodass auch mit Holz und Kohlebriketts geheizt werde. „Emissionsmäßig gibt es nichts Schlimmeres als eine Kohleheizung“, so Wortmann. An weiteren Beispielen zeigte er auf, dass sich Sanierungen wie Austausch der Fenster, Dämmung der Kellerdecke oder Außenwände lohnen. Gerade solche Maßnahmen rechneten sich schon nach kurzer Zeit.

Alle Informationen zu dem Thema können auf der Homepage der Stadt unter www.preetz.de nachgelesen werden.

KN