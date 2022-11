﻿Energetische Sanierungen: Beratung in Wankendorf deckt Sparpotenziale auf

Hohe Strom- und Gaspreise drängen viele Haushalte in den Einstieg in erneuerbare Energien und energetische Sanierungen. Orientierungspunkte dafür liefern jetzt die Mustersanierungs-Beratungen verschiedener Häuser in Wankendorf – inklusive konkreter Kostenschätzungen.

Wankendorf. Erstmals liegen in Wankendorf Berechnungen vor, wie verschiedene Haustypen energetisch saniert oder zumindest optimiert werden können. Während der Informationsveranstaltung im Rahmen des „Energetischen Quartierskonzepts“ stellten Vertreterinnen des Fachbüros Frank ecozwei die Ergebnisse von drei Mustersanierungs-Beratungen vor, listeten Einsparmöglichkeiten auf und machten auf verschiedene Fördermöglichkeiten aufmerksam. Und: Das Team um Maren Grohs präsentierte für verschiedene Varianten auch Kostenschätzungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Auftaktveranstaltung im August konnten Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern aus dem Quartier in Wankendorf an einer Verlosung teilnehmen. Drei von 350 Haushalten gewannen eine kostenlose Sanierungsberatung im Wert von mehreren Tausend Euro. Zu den Gewinnern gehörte Volker Griese, der in einem 1938 gebauten Einfamilienhaus lebt. Wie bei den anderen beiden Gebäuden – ein "altes Schätzchen", Baujahr 1912, und ein Einfamilienhaus von 1990 – nahm das Fachbüro auch Grieses 96-Quadratmeter-Haus genau unter die Lupe, erstellte eine 3D-Ansicht, prüfte die Heizungsanlage und forschte nach möglichen Wärmeverlusten.

Gastherme optimiert und zehn Prozent Energie gespart

In die Analyse flossen auch bereits abgeschlossene Sanierungsarbeiten ein. So ließ Volker Griese erst vor zwei Jahren das Dach dämmen und sanieren. Zusätzliche Sparklinker und sogenannte Riemchen vor der Fassade inklusive einer Zwei-Zentimeter-Dämmung sind älteren Datums, die Fenster wurden 1995 erneuert. Der 2004 eingebauten Gasheizung stellten die Berater ein gutes Zeugnis aus: Rein rechnerisch beträgt der Endenergieverbrauch 22 000 Kilowattstunden, tatsächlich verbraucht wurden aber nur 4000 Kilowattstunden im Jahr. Der Hausbesitzer heizt zwar auch mit einem Kaminofen, er hatte die Gastherme aber eigenhändig optimiert. „Man kann solche Anlagen genau auf die eigenen Bedürfnisse einstellen, für jeden Wochentag. Da habe ich noch mal zehn Prozent eingespart“, erzählte der gelernte Elektroingenieur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mobilitätsworkshop: Die Themen setzt das Publikum Im Rahmen des Energetischen Quartierskonzepts lädt die Gemeinde Wankendorf alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Mobilitätsworkshop am 30. November ein. Ab 18.30 Uhr können im Awo-Familienzentrum am Kirchtor 18 die Teilnehmer bestimmen, welche Themen diskutiert werden. Verbesserungsvorschläge für Fuß- oder Radwege sind ebenso willkommen wie Ideen für ein besseres Miteinander von ÖPNV und Individualverkehr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Fachplaner empfahlen als erste Maßnahme für die Außenwände bis zu 22 Zentimeter dicke Dämmungen sowie neue, dreifach verglaste Fenster und eine neue Hauseingangstür. Nach ihren Kostenschätzungen müsste Volker Griese dafür 37 000 Euro hinblättern. Teurer wird ein Anschluss an ein mögliches Nahwärmenetz, das derzeit in der Gemeinde diskutiert wird. Auf Griese, der in der Region als Ortshistoriker bekannt ist, kämen dafür Kosten von mindestens 50 000 Euro zu. Dies würde aber deutlich weniger Kohlendioxidausstoß bringen. „Man muss sich überlegen, was und wie viel man in die Umwelt investieren will“, erklärte Maren Grohs.

Gemeinde Wankendorf will Nahwärmeausbau vorantreiben

Für Eigentümer Griese hat die detaillierte Energieberatung viel gebracht. „Ich denke jetzt darüber nach, zunächst neue Fenster einzubauen“, sagte der Wankendorfer. Die Sanierungsberechnungen inklusive aller Kostenvarianten für alle drei Haustypen werden in den nächsten Tagen auf der Internetseite der Gemeinde (www.wankendorf.de) veröffentlicht. Weiterhin wurden in der Veranstaltung vom Kieler Fachbüro IPP/ESN Möglichkeiten eines Nahwärmenetzes mit erneuerbaren Energien vorgestellt. Erste Ansätze dazu gibt es bereits: Eine Biogasanlage betreibt ein Blockheizkraftwerk, das Wärme über ein kleines Netz bis in die Theodor-Storm-Straße schickt. „Ein Nahwärmenetz ist auf Sicht deutlich günstiger als Gas oder Öl“, erklärte Bürgermeisterin Silke Roßmann – und bittet die Bürgerinnen und Bürgerinnen jetzt um Mitwirkung an dem Projekt mit Ideen und Vorschlägen.