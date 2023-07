Die erste Energiemesse in Preetz war alles andere als ein Erfolg. Nur wenige Besucher kamen, und kaum Preetzer Firmen stellten aus. Für Organisator Simon Bussenius der größte Wermutstropfen.

Preetz. Es war die erste Energiemesse in Preetz, die am Sonnabend in der Schule am Hufenweg stattfand. Doch es kamen nicht viele Interessierte. „Es waren immer Bürger und Bürgerinnen hier in der Sporthalle, und es wurden gute Gespräche geführt“, sagte Simon Bussenius, Organisator der Energiemesse. Der große Ansturm sei aber ausgeblieben. „Das lag mit Sicherheit auch mit am schlechten Wetter“, vermutet er.