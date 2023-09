Hohenfelde / Schönberg

Sensationeller Fund: 66 Millionen Jahre alter Seestern steckt in einem Stein

Die Sensation ist perfekt: Ein 66 Millionen Jahre alter Seestern steckt als Ganzes in einem Stein, der an der Ostsee in Hohenfelde von einem Sammler entdeckt worden ist. Für die Wissenschaft ist der Fund von großer Bedeutung.