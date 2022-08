﻿Entscheidung in Großharrie: 430 Einwohner stimmen über Millionenprojekt ab

Bürgerentscheid am Sonntag

Am Sonntag entscheiden die Großharrier, aus welcher Quelle ihr Trinkwasser zukünftig strömt.

Das Bürgerbegehren in Großharrie zum Thema zentrale Trinkwasserversorgung geht final: Am Sonntag, 14. August, können die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme für oder gegen das Millionenprojekt abgeben. In punkto Argumente liegen Befürworter und Gegner nach wie vor weit auseinander.

