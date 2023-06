﻿Erstmals keine Strohfigur am Steilufer: Stirbt in Laboe eine Tradition?

Laboe. Seit fast 20 Jahren begeistern fantasievoll gestaltete Strohfiguren in den Sommermonaten mehr und weniger weit gereiste Gäste wie Einheimische. Wahre Kunstwerke entstehen unter dem Dach des Tourismusverbandes Probstei im Rahmen der Probsteier Korntage durch ehrenamtliche Teams. Frauen und Männer finden sich Jahr für Jahr in den Dörfern zusammen, um gemeinsam „ihre“ Figur zu bauen. Doch nun gibt es erstmals im Ostseebad Laboe keine Figur. Grund: kein Personal und kein geeigneter Raum für den Bau.

Die Laboer Strohfiguren-Truppe hatte es von Anfang an schwer, einen geeigneten Platz für den Bau ihrer Figuren zu finden. In den jüngsten Jahren waren sie in einer Scheune in Schrevendorf kurz hinter der Gemeindegrenze untergekommen. Doch das habe nun nicht mehr geklappt, berichtet Niels Bieberich.

Der Laboer hatte in den vergangenen Jahren den Hut auf, wenn es um die Strohfiguren ging. Entstanden waren in seiner Regie unter anderem eine Mühle, die für viel Aufsehen gesorgt hatte und sogar versteigert worden war. Auch an den stattlichen Leuchtturm am Steilufer zwischen Laboe und Stein erinnern viele Bilder.

Probsteier Korntage 2023: Hilferufe der Strohfigurenbauer verhallen in Laboe ungehört

Schon 2022 beim Bau eines Peace-Zeichens war die Personaldecke dünn gewesen. Hatte es in Hochzeiten noch ein gutes Dutzend Beteiligter gegeben, war die Truppe nun um die Hälfte geschrumpft. Doch dann fiel nicht nur der Raum weg, sondern es stiegen auch weitere Freiwillige aus, teilweise aus gesundheitlichen Gründen. Ein Aufruf in Laboe aktuell half nicht. „Es interessiert sich in Laboe niemand für die Strohfiguren“, konstatiert Bieberich.

Auch der Hilferuf Bieberichs an die Gemeinde Laboe blieb erfolglos. Allerdings bot Bürgermeister Heiko Voß einen Raum innerhalb des kommunalen Bauhofes an. Doch der, so erklärt Bieberich, sei lediglich zu den Arbeitszeiten der Mitarbeiter zugänglich gewesen. „Das nützt uns gar nichts“, so Bieberich. „Wir sind alle berufstätig und bauen natürlich nach Feierabend.“ Auch das Angebot, sich der Gruppe in Stein anzuschließen, die ebenfalls ihren gemeindlichen Bauhof als Werkstatt nutzt, sei an den Zeiten gescheitert.

Strohfiguren bei Probsteier Korntagen 2023: In vielen Teams sind auch Kommunalpolitiker vertreten

Nach einer Corona-Pause war es in vielen Gemeinden nicht leicht, zurück zu früherem Elan zu finden. Doch es klappt zuallermeist, oft mithilfe von Gemeindevertretern, die zwar ohnehin mit ehrenamtlichen Aufgaben reichlich eingedeckt sind, aber diese schöne und identitätsstiftende Tradition der Strohfiguren für ihre Kommune bewahren möchten.

So unter anderem in Lutterbek. Dort hat sich aus dem Sozialausschuss heraus eine Männertruppe gefunden, die in der Scheune von Jens Vöge ihr Strohobjekt zimmert. Auch im Schönberger Team, das sich seit Jahren einer steigenden Zahl helfender Hände erfreut, wirken Gemeindevertreter mit. Ebenso in Bendfeld, wo auch die Vorsitzende des Sozialausschusses das Entstehen einer Strohfigur organsiert.

Keine Strohfigur für Probsteier Korntage: „Imageverlust für das Ostseebad Laboe“

Bürgermeister Voß zeigt sich auf Nachfrage „überrascht“, dass es in Laboe in diesem Jahr nun keine Strohfigur gibt. Es mache ihn nicht nur traurig, sondern er sehe es auch als einen Image-Verlust für das Ostseebad.

„Wir müssen für das nächste Jahr sehen, wie wir wieder mehr Menschen für diese ehrenamtliche Arbeit motivieren können“, so Voß. Für Niels Bieberich wäre es schon ein wichtiger Schritt, einen „verlässlichen Bauplatz“ zu haben. „Vielleicht könnten sich aber auch bereits in Laboe bestehende Gruppen den Strohfigurenbau mit auf die Fahne schreiben“, meint der Laboer.

Erste Strohfigur steht bereits in Barsbek

In den 18 anderen Orten der Probstei werden ab 6. Juli Strohfiguren in vielen kunstvollen Ausfertigungen die Menschen erfreuen. Die erste Figur steht bereits in Barsbeker auf Dorfplatz: Dort thematisiert allerlei Krabbelgetier in Großformat den Insekten- und Klimaschutz hin. In Passade soll am 29. Juni die Figur aufgestellt werden. Dort werden am Sonnabend, 22. Juli, mit einem bunten Rahmenprogramm auf dem Festplatz am See die Probsteier Korntage eröffnet.

KN