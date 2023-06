﻿Engagement im Kreis Plön: Seniorentrainer helfen und geben ihr Wissen weiter

Kreis Plön. Seniortrainer – das sind nicht ergraute Fußball-Coaches. Und es sind auch keine Trainer mit Trillerpfeife, die ältere Menschen durch die Turnhalle hetzen. Seniortrainer sind Menschen, oft schon im Rentenalter, die mit ihrem Wissensfundus nicht alleine bleiben, sondern anderen ehrenamtlich damit helfen wollen – die wiederum angeleitet etwas Sinnvolles tun.

Klingt kryptisch? Ist es aber nicht. Seit 20 Jahren hat sich das Konzept bewährt, und zwar landesweit. Unterstützt wird das Programm vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit. Von Nordfriesland bis Pinneberg, von Dithmarschen bis Lübeck. Und im Kreis Plön. Das Kompetenzteam Seniortrainer trifft sich einmal monatlich und freut sich über neue Mitstreiter und neue Ideen.

Zukünftige Seniortrainer besuchen erst einmal Seminare

Denn es gibt viele Bereiche, in denen Seniortrainer aktiv werden können. Ob Nachhilfe für Migranten oder der Technikstammtisch für Wissenshungrige und Tüftler, ob Gärtnern mit Kindern oder Handarbeiten für gemeinnützige Zwecke – die Liste ist lang.

Ingeborg Wittig (74) ist eine der Seniortrainerinnen im Kreis Plön. Das wird man, wenn man im Herbst zweimal dreitägige Seminare besucht. Dort gibt es Wissenswertes über die Organisation des Landesnetzwerkes, die ehrenamtliche Arbeit vor Ort und die Umsetzung von Projektideen. Übrigens: keine Prüfung.

Ingeborg Wittigs Projekt trug schnell Früchte

Die Sozialpädagogin, die den Integrierten Kindergarten der Lebenshilfe in Preetz leitete, wollte so gerne mit Kindern gärtnern. „Ich bin Landwirtskind“, erzählt sie. Im Ruhestand konnte sie anfangen, die Idee umzusetzen. Im Preetzer Mühlenaupark hat sich mittlerweile ihr Projekt etabliert. Seit 2009 buddeln, säen, pflanzen, gießen, ernten Kinder aus drei Kindergärten und einer Schule im 1100 Quadratmeter großen Garten.

Ingeborg Wittig ist immer noch dabei. Längst ist ein Verein daraus geworden und läuft unabhängig von den Seniortrainern. Das generationsübergreifende Projekt sucht immer wieder Erwachsene, die einmal in der Woche zwei bis drei Stunden den Kindern und dem Garten Zeit schenken und Paten werden.

Imker Wolfgang Boppel gründete vor acht Jahren den Verein „Theos Wiese“ in Preetz und bringt Kindern die Arbeit mit Bienen (und den Honig) näher. © Quelle: privat

Wolfgang Boppel (73) ist Physiker. Als er in Altersteilzeit ging, fing er an, sich ehrenamtlich zu engagieren, und half an der Wilhelminenschule unter anderem bei der Gründung einer Schülerfirma. Die Kinder und Jugendlichen verkauften in den Pausen Schreibwaren. Nach fünf Jahren lernten sie, wie man eine Firma liquidiert.

Und dann kam er zum Projektunterricht an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule – auf Theos Wiese. „Die Lehrerinnen wollten Bienen haben“, erzählt er. Sein Vater war Imker, Boppel wurde es auch. Inzwischen produzieren 25 Bienenvölker 500 Kilo Honig im Jahr. Der Seniortrainer gründete 2015 den Verein Theos Wiese, Mittelbeschaffung, Buchhaltung, Marketing mussten übernommen werden.

Wolfgang Boppel hat rund 1200 Ehrenamtsstunden investiert. „Jetzt werde ich reduzieren“, sagt er. Aber die Bienen, um die kümmert er sich weiter und erklärt den Kindern zum Beispiel, wie der Wassergehalt im Honig gemessen wird. „Der muss weniger als 18 Prozent haben, damit der Honig lange haltbar ist.“

Zum Kompetenzteam-Treffen in den Räumen der Preetzer Volkshochschule ist auch Karsten Koch gekommen. Durch den Besuch der Ehrenamtsmesse wurde er auf die Seniortrainer aufmerksam. Ein eigenes Projekt will er gar nicht aus der Taufe heben, bietet aber gerne seine Hilfe an. Insgesamt gibt es sieben Seniortrainer im Kreis Plön, die gerne mit Erfahrung unterstützen, Ansprechpartner nennen, ermuntern und Tipps geben.

Informationsveranstaltung der Seniortrainer in Plön zum 20. Geburtstag

Ihren 20. Geburtstag wollen die Seniortrainer im Kreis Plön am Montag, 19. Juni, ab 14.30 Uhr feiern und laden zu einer Informationsveranstaltung mit Kaffee und Kuchen in den „Garten für Kinder“, An der Mühlenau 12 in Preetz ein. Die landesweite Festveranstaltung findet Anfang Juli im Hohen Arsenal in Rendsburg statt.

Das nächste offene Treffen des Kompetenzteams ist erst wieder Ende August in den VHS-Räumen in den Schulen am Hufenweg in Preetz. Dort sind alle willkommen, die etwas Sinnstiftendes tun möchten, vielleicht schon eine Idee haben, soziale Kontakte knüpfen möchten.

Kompetenzteam Seniorentrainer: Nähere Informationen gibt Ingeborg Wittig unter Tel. 04342/84401.

