﻿Reparatur-Café in Mönkeberg stößt auf große Resonanz

Mönkeberg. Viele Menschen wollen sich von liebgewonnenen Stücken nicht trennen, auch wenn sie nicht mehr funktionieren. Doch wer repariert die alte Küchenmaschine, Lampe oder den CD-Player? Eine mögliche Adresse ist ein Reparatur-Café, wie es von der UWG in Mönkeberg ins Leben gerufen wurde.

Nach Corona konnten nun erstmals wieder Tüftler, Hobby-Bastler und handwerklich geschickte Helfer auf Ratsuchende und Liebhaber alter Stücke treffen. Claudia Zempel, Gitti Voß und die anderen vom Organisationsteam waren hocherfreut über den guten Zuspruch. Fazit: „Das werden wir noch vor dem Sommer wiederholen.“

Tüftler Dieter Kohtz: „Man kann schon viel reparieren – aber nicht, wenn es in China hergestellt wurde“

Kaum ist das 2018 gegründete Reparatur-Café in Mönkeberg geöffnet, stehen auch schon die ersten Hilfesuchenden vor der Tür der Aula der Grundschule an der Bake in Mönkeberg. Gabriele Wenk etwa hält eine rosafarbene Küchenmaschine in den Händen. Bereits nach wenigen Jahren, so erzählt sie, sei das gute Stück kaputtgegangen – genau nach Ablauf der Garantiezeit. Jetzt versucht sie ihr Glück im Reparatur-Café, wo sich Helfer Dieter Kohtz der Sache annahm.

„Man kann schon viel reparieren – aber nicht, wenn es in China hergestellt wurde“, sagt der Senior und Ingenieur. An das Teil, das an der Maschine nicht mehr funktionierte, komme er nicht heran. Doch auch das sei für sie ein Ergebnis – wisse sie dann doch, dass diese Maschine wirklich nur noch Elektro-Schrott ist.

Reparatur-Café in Mönkeberg: Warteschlange auf Elektriker

Auch Oliver Todzy sucht Hilfe. Er möchte seinen CD-Player von 1996 nicht ausrangieren, nur weil er eine kleine Macke hat. Das Gerät spiele zwar, aber manche CDs nicht in der kompletten Länge. „Vielleicht kann man das beheben“, hofft er. Ralf Zimmermann, der eigentlich Software-Entwickler und spezialisiert auf PC-Technik ist, prüft das Gerät, kann zunächst aber keinen Fehler feststellen.

Er holt sich Verstärkung, René Fenner kennt sich ebenfalls in der Elektrik aus – das an diesem Tag am meisten nachgefragte Fachgebiet. Doch die Kunden sind geduldig, lassen sich in der Wartezeit den Kuchen schmecken, den viele Ankömmlinge als Dankeschön erst einmal abliefern. So werden so ganz nebenbei auch die besten Rezepte ausgetauscht, sodass der Name Reparatur-Café rundum verdient ist.

Das Rätsel um die dreiarmige Lampe

Natalie Lauter und Carsten Cesewski schleppen eine antik wirkende, dreiarmige Stehlampe in den Raum. Eine Art Putte steht auf einem Sockel, die gläsernen Lampenschirme sind als Blüten geformt, Weinlaub umrankt sie. Das Paar war vor einem Jahr aus Frankfurt nach Mönkeberg gezogen und hatte das Erbstück mitgebracht.

„Die Lampe gehörte meinem Vater, der mit Antiquitäten gehandelt hat. Ich war schon als Mädchen ganz fasziniert von der Lampe, die ich vor zehn Jahren geerbt habe“, berichtet Natalie Lauter. Leider wisse gar nichts über sie. Sie habe sich mit damit schon in der Fernsehsendung Bares für Rares angemeldet, weil sie mehr über diese Lampe in Erfahrung bringen wolle.

So funktioniert das Reparatur-Café In loser Folge ist das Reparatur-Café der UWG in Mönkeberg geöffnet. Geboten wird ein kostenloser Reparatur-Service, aber auch eine Anleitung zum Reparieren, Gedankenaustausch und Klönschnack. Wer handwerklich begabt ist und helfen möchte, ist ebenso willkommen, wie diejenigen, die ein altes Stück erhalten möchten, statt es wegzuschmeißen und neu zu kaufen. Für den Transport ist jeder selbst verantwortlich. Eine Kuchenspende ist willkommen.

Auch Ulrike Schmidt hat eine Geschichte zu ihrem Gegenstand zu berichten. Ihrer Tischlampe fehlt der Stecker. Abgefressen von Dackeldame Betty. Die gefräßige junge Hündin hatte sich unterm Sofa verschanzt und als Protestaktion gegen die Lektion: „So lernst Du das Allein-Bleiben in der Stube“ das Kabel bearbeitet. „Zum Glück ist ihr nichts passiert, aber ich brauche ein neues Kabel mit Stecker“, berichtete Schmidt.

Betty ist übrigens Wiederholungstäterin. Denn auch der elektrisch verstellbare Sessel musste schon dran glauben. Der allerdings konnte nicht mit ins Reparatur-Café, sondern ist dann doch ein Fall für den Kundendienst.

Die Bandbreite der Kleinst-Reparaturen an diesem Tag ist groß. Auch die beiden Seniorinnen Hilke Treutepohl und Karin Rogge haben ihre Radio-Geräte mitgebracht, um kleine Macken beheben zu lassen. „Ich glaube, das ist nur ein Wackelkontakt“, vermutet Hilke Treutepohl. Zum Repertoire der Helferinnen und Helfer gehört auch das Nähen. Denn Elisabeth Kock hat sich in ihrer Freizeit zwar inzwischen der Malerei verschrieben, doch für das Reparatur-Café holt sie ihre Nähmaschine noch einmal hervor. Sie kürzt Gardinen, versieht Handtücher mit neuen Henkeln und Ähnliches.