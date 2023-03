﻿Preetz: In gemischten Teams haben Mädchen oft das Nachsehen

Mädchen haben keine Lust mehr, nur auf der Ersatzbank zu sitzen. Seit Anfang März gibt es an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz die erste Fußballmannschaft für Mädchen. 20 Schülerinnen haben sich schon angemeldet.

Preetz. In Preetz gibt es jetzt endlich eine Fußballmannschaft nur für Mädchen. Aktuell zwar ausschließlich für Schülerinnen der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, aber es ist ein Anfang. Der Wunsch nach Mädchen-Teams in Ballsportarten war im Herbst 2022 auf der Jugendwerkstatt laut geworden.

Lea Krause aus Kirchbarkau findet das Angebot cool. „Ich habe eine Zeit lang mit einigen Mädchen beim SV Kirchbarkau in einer Jungsmannschaft mitgespielt, aber das war doof“, sagt sie. Sie seien kaum zu Einsatz gekommen. Ähnlich hatten sich zwei Schülerinnen während der Jugendwerkstatt im September vorigen Jahres geäußert und bemängelt, dass es in den beiden großen Sportvereinen der Stadt, dem PTSV und der FT Preetz, keine Mädchenmannschaften in Ballsportarten wie Fuß-, Hand- oder Volleyball gibt.

Jugendwerkstatt bringt erste Erfolge Bei der Jugendwerkstatt im September 2022 hatten sich gut 20 Preetzer Schüler zwischen 14 und 17 Jahren unter dem Motto „Politik zum Anfassen“ mit Themen befasst, bei denen es ihrer Ansicht nach in Preetz nicht rund läuft. Neben Handlungsbedarf bei Radwegen, ÖPNV und Freizeitmöglichkeiten ging es auch um Sportangebote, speziell für Mädchen. Die erste Fußballmannschaft steht, der Wunsch, den Skaterpark um eine Bowl oder einen Airbag zu erweitern, bekam das einstimmige Votum der Preetzer Stadtvertreter. Zudem soll der Unterstand der Anlage einen Stromanschluss bekommen, damit die Jugendlichen ihre Handys aufladen können. Auch die bemängelte Beleuchtung viel befahrener Schul-Radwege soll geprüft und verbessert werden. Für die Erweiterung der Fitnessanlage im Wehrberg inklusive Trainingsanleitung per QR-Code gab es ebenfalls ein einstimmiges Votum.

Als sich die Preetzer Stadtvertreter im Dezember mit den Anregungen aus der Jugendwerkstatt befassten, erneuerten die Schülerinnen ihre Kritik: „Es gibt nur gemischte Teams, aber da sitzen die Mädchen oft nur auf der Ersatzbank oder werden auf dem Spielfeld nicht angespielt“, sagten sie. Für etliche Stadtvertreter war das Problem völlig neu.

Doch ein Blick auf die Internetseiten beider Vereine sowie eine telefonische Nachfrage unserer Redaktion bestätigten es. „Bei uns gibt es tatsächlich nur gemischte Teams. Wir haben zwar immer wieder Anfragen zu Mädchenmannschaften, aber uns fehlen einfach die Trainer und Übungsleiter dazu, letztlich auch Hallenzeiten“, berichtet Bettina Thege, bisherige Jugendfußballobfrau bei der Freien Turnerschaft (FT) Preetz. Ähnlich lautet die Antwort vom PTSV.

Für Mädchen-Teams fehlen Trainer und Hallenzeiten

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt wandte sich an Christine Voss, die seit 15 Jahren die Schulsozialarbeit an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule leitet. Mit ihrem kleinen Team hat sie schon unzählige Angebote für die Offene Ganztagsschule (OGS) entwickelt und konnte Nägel mit Köpfen machen: Seit Anfang März gibt es eine Fußballmannschaft für Mädchen der Klassenstufen fünf bis acht. „Glücklicherweise musste ich nicht lange nach einer Trainerin suchen. Nadine Hasse, unsere studentische Aushilfskraft, hatte schon während der Corona-Zeit Fußball-Arbeitsgemeinschaften für Mädchen und Jungen angeboten. Sie wollte das gern mit einer Mädchenmannschaft ausprobieren“, erzählt Christine Voss.

Lea (vorn) spielt sehr gerne Fußball, aber auf gemischte Mannschaften hatte sie keine Lust mehr: „Da saßen wir Mädchen meist nur auf der Ersatzbank.“ © Quelle: Anne Gothsch

Aktuell sind 20 Schülerinnen aus den fünften bis achten Klassen für das Angebot „Mädchen-Fußball & Co. – Rund um den Ball“ angemeldet. Trainiert wird montags ab 13.30 Uhr für anderthalb Stunden in der Blandfordhalle. „Zum Aufwärmen spielen wir auch mal Hand- oder Volleyball, aber am liebsten wollen die Mädels Fußball spielen“, berichtet die Trainerin.

Viele Jahre habe sie Frauen- und Jugendmannschaften in Schönberg trainiert und sei sofort von der Idee begeistert gewesen, an der THG eine Mädchenmannschaft aufzubauen: „Ich finde das gerade für Mädchen in dem Alter ganz wichtig für die Gemeinschaft und auch für ihr Selbstbewusstsein.“ Lilly Greger (12) bestätigt das. „Fußball habe ich vorher nicht gespielt, höchstens ab und an mal mit meinem Vater. Für eine gemischte Mannschaft hätte ich mich nicht angemeldet, aber hier fühle ich mich wohl im Team. Es macht mir Spaß“, sagte die Zwölfjährige.