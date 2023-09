﻿Erste Maßnahmen zur Sanierung des Sportgeländes in Laboe sind angelaufen

Laboe. In Sachen Sportgelände am Stoschplatz in Laboe geht es voran. Zum einen ist die vertragliche Neuregelung zwischen der Gemeinde Laboe und den beiden Hauptnutzern, dem Turnverein Laboe (TVL) und dem Verein für Rasensport (VfR), quasi auf der Zielgeraden. Zum anderen konnte Planer Arne Siller in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur und Sport erste konkrete Maßnahmen in Richtung Sanierung der Sportanlage vorstellen, die einhellig begrüßt wurden.

Vorausgegangen waren seit einigen Jahren heftige Debatten über den Zustand und vor allem die Pflege des Sportgeländes. Ende 2020 hatte es ein gemeinsames Gespräch mit den Vereinen, Schule und Kita gegeben, um die Wünsche an die Sportanlage zu erfragen. Dem war eine Machbarkeitsstudie gefolgt, die Möglichkeiten einer Entwicklung des Geländes insgesamt aufzeigte.

Großes Konzept nur mit Zuschüssen möglich

Das Konzept umfasste sowohl neue Spielflächen als auch den Neubau des Vereinsheims (3,4 Millionen Euro) und den Bau einer neuen Sporthalle (fünf Millionen Euro) und war Ende 2022 Grundlage für einen Förderantrag. „Der wurde leider abgelehnt, denn das Programm war weit überzeichnet“, berichtete Bürgermeister Heiko Voß. Doch das Gesamtkonzept mit einem Volumen von 8,5 Millionen Euro allein für die Hochbauten sei nur umsetzbar, wenn die Gemeinde eine Förderung aus der Sportstättenförderung des Bundes erhalte.

„Einen entsprechenden Antrag werden wir für das nächste Jahr erneut stellen“, kündigte Voß an. Auf Landesebene gebe es keine Fördermöglichkeit für den Kostenumfang. Voß sprach sich dafür aus, zunächst mit „kleineren Maßnahmen zu beginnen“, die von den bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 500 000 Euro gedeckt sind, und folgte damit auch den Wünschen der Fraktionen sowie der Sportvereine.

Mit neuen Leuchten die Blendwirkung reduzieren

Laut Planer Arne Siller sei bereits die Vermessung des gesamten Geländes erfolgt, in der nächsten Woche beginnen die Bodenuntersuchungen. Er schlug vor, bei diesem ersten Aufschlag auch die Lichtanlage zu sanieren. „Die alten Fluter leuchten in den Himmel und nicht das Gelände aus. Sie sollten ausgetauscht und damit auch die Streu- und Blendwirkung reduziert werden“, so Siller.

Neue Lichtanlage könnte bezuschusst werden

Dazu würden die Masten auf Standsicherheit geprüft. Wenn die nicht gegeben sei, müssten auch die Masten erneuert werden. Siller wies darauf hin, dass für diese Maßnahme eine Bezuschussung über die Landessportstättenförderung noch in diesem Jahr möglich sei. Es handele sich um eine Quote von 50 Prozent. Der Entwässerungskanal soll außerdem gefilmt und saniert werden, der Bau eines Brunnens wird geprüft.

Alternative zum Grandplatz kann auch Kunstrasen sein

Für den Grandplatz, der mit den Jahren verwittert und bei Fußballern heute ohnehin nicht mehr beliebt sei, riet Siller, eine Umwandlung der Fläche in einen Rasenplatz beziehungsweise auch den Bau eines Kunstrasenplatzes zu prüfen. Der Planer schätzte die Sanierungskosten für den Grandplatz auf etwa 60 000 Euro. „Und es bleibt trotzdem ein alter Platz. Auch für einen Grandplatz benötigt man zwingend eine Beregnungsanlage“, betonte der Fachmann. Und die sei in Laboe zwar vorhanden, aber nicht funktionstüchtig, so Siller weiter.

Neue Verträge für Nutzer bis Jahresende abgeschlossen

Der Planer erhielt für seinen Maßnahmenvorschlag einhellig die Zustimmung des Ausschusses. Positiv wurde auch der Stand der Verhandlungen zwischen Gemeinde und den Sportvereinen aufgenommen.

Bürgermeister Heiko Voß bestätigte, dass bis Ende des Jahres ein neuer Nutzungsvertrag, eine neue Benutzungsordnung und eine Nutervereinbarung vorliegen werde.

